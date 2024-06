Nach nur einem Jahr geht es für die SSVg Velbert wieder in der Oberliga Niederrhein an den Start. Dafür rüstet sich das Team von Trainer Peter Radojewski.

Mit David Glavas und Valon Zhushi hat sich die SSVg Velbert gleich zwei Spieler für die kommende Oberliga-Saison gesichert. Glavas kommt vom Stadtrivalen TVD Velbert, Zhushi aus der U19-Bundesliga vom Wuppertaler SV.

Glavas ist ein 20 Jahre alter defensiver Mittelfeldspieler, der beim TVD in der abgelaufenen Saison 16-mal auf dem Feld stand. Dabei erzielte der gebürtige Mettmaner ein Tor. Er kennt die Liga bereits aus zwei Saisons beim TVD, kommt auf 46 Einsätze (drei Tore).

Immerhin gab es für den TVD Velbert auch ein Trostpflaster. Denn mit Robin Offhaus hat der Torwart und ein gestandener Oberligaspieler sein Arbeitspapier verlängert. "Ich freue mich sehr, dass der Verein in seinen überzeugenden Gesprächen mit Hakan Yalcinkaya, Werner Matysek und Dustin Paczulla meiner Person eine immense Wertschätzung übermittelt hat. Aus dem Grund war für mich klar, dass ich mich positioniere und dem Verein etwas zurückgebe, denn er hat mir die Plattform Oberliga im Jahr 2021 ermöglicht", sagte Offhaus über seine Verlängerung.

Soviel zur Planung beim Stadtrivalen. Die SSVg sucht sich nach dem Abstieg in die Oberliga einen Kader aus "jungen Wilden" zusammen. Glavas ist so einer und hat gleich mal für zwei Jahre beim Absteiger unterschrieben. Und auch Zugang Nummer zwei passt in dieses Schema.

Zhushi ist ein 19 Jahre alter Linksverteidiger, der in den Jugendabteilungen vom Hombrucher SV und vom Wuppertaler SV ausgebildet wurde. In der abgelaufenen U19-Bundesliga-West-Saison stand Zhushi für den Wuppertaler Sportverein 22-mal auf dem Rasen, erzielte ein Tor und gab eine Vorlage. In der Regionalliga West kam er nicht zum Einsatz.

"Er ist flexibel einsetzbar und kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem Talent wird er eine wertvolle Verstärkung für unser Team darstellen", schreibt die SSVg in einer Mitteilung. In Velbert hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben.