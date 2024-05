Steigt der VfL Bochum ab, droht der XXL-Umbau. Bis zu 15 Akteure könnten den Klub verlassen.

Beim VfL Bochum versuchen sie in diesen Tagen noch so eine Art Optimismus zu verbreiten nach dem desaströsen 0:3 im Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Nur ein Wunder kann den VfL am Montag im Rückspiel (20:30 Uhr) vor dem siebten Abstieg der Vereinsgeschichte retten. Viel wahrscheinlicher aber ist Fall in die 2. Bundesliga.

Und nach diesem würde es einen großen Umbruch geben.

Eine Übersicht.

Tor: Allein drei Torhüter dürften den VfL verlassen. Denn Andreas Luthe und Michael Esser werden ihre Karriere beenden. Nach dem großen Knall bei Manuel Riemann wird auch er keine Zukunft in Bochum haben - beide Seiten dürften versuchen, den Vertrag aufzulösen. Bliebe nach aktuellem Stand nur Niclas Thiede übrig.

Abwehr: In der Abwehr wären Ivan Ordets (ohne Vertrag beim Abstieg), Bernardo und Erhan Masovic (hier gäbe es in beiden Fällen zumindest eine Ablöse), Danilo Soares (vermutlich zum 1. FC Nürnberg) und Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg) sicher weg. Ein neuer Defensivverbund würde vermutlich um Cristian Gamboa, Felix Passlack, Tim Oermann und Maximilian Wittek aufgebaut werden.

Mittelfeld: Im Mittelfeld würde es einen ebenfalls großen Aderlass geben. Kevin Stöger wäre ablösefrei weg, auch Philipp Förster kann gehen, Patrick Osterhage wechselt für fünf Millionen Euro Ablöse zum SC Freiburg. Matus Bero wäre ein weiterer Wechselkandidat, der sich eher nicht in der 2. Bundesliga sieht.

Bleiben würden womöglich Lukas Daschner, Winterzugang Agon Elezi und Anthony Losilla, zahlreiche neue Akteure müssten kommen.

Offensives Mittelfeld und Angriff: In der Offensive wird auch neu gebastelt werden müssen. Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo) und Takuma Asano sind sicher weg, vermutlich würde auch Christopher Antwi-Adjei den Klub verlassen, sein Vertrag läuft aus. Hier wären mit Moritz Broschinski, Philipp Hofmann und Moritz-Broni Kwarteng drei Mann übrig, die auch in der 2. Bundesliga dabei sein könnten.

Zudem kommen mit Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), und Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück) vier Akteure zurück, von denen vor allem Osei-Tutu eher keine Rolle spielen dürfte.

Grave, Pannewig und Holtmann wären drei Spieler, die bei einem Neuaufbau ein Thema sein könnten. Viele Fragezeichen, bei einem Abstieg ist nur klar: Vieles wird sich beim VfL verändern, ein Neuaufbau ist unumgänglich. Denn auch ein neuer Trainer müsste her, was mit den sportlichen Verantwortlichen Patrick Fabian und Marc Lettau ist, steht auch in den Sternen. Auch das Duo säße dann nicht mehr fest im Sattel.

Die Übersicht über die aktuelle Personalsituation beim VfL Bochum

Vertrag bis 2025: Manuel Riemann, Anthony Losilla, Cristian Gamboa, Felix Passlack, Bernardo, Mohammed Tolba,

Vertrag bis 2026: Philipp Hofmann, Maximilian Wittek, Matus Bero, Lukas Daschner, Noah Loosli, Erhan Masovic, Moritz Broschinski, Tim Oermann

Vertrag bis 2027: Moritz-Broni Kwarteng, Niclas Thiede, Agon Elezi

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück)

Abgänge: Danilo Soares, Philipp Förster, Moritz Römling (alle Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Andreas Luthe, Michael Esser (Karriereende)

Nach auslaufendem Vertrag noch offen:Kevin Stöger, Ivan Ordets, Takuma Asano, Christopher Antwi-Adjei, Keven Schlotterbeck (ausgeliehen vom SC Freiburg, der VfL würde ihn gerne halten), Patrick Osterhage (SC Freiburg)