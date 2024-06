Preußen Münster hat den Vertrag mit Stürmer Joel Grodowski vorzeitig verlängert. Der 26-Jährige, der 2016/17 noch in der Kreisliga A spielte, steht vor seinem Zweitliga-Debüt.

Die Personalplanung im Sturm des SC Preußen Münster schreitet weiter voran. Nach den Abgängen von Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg) und Dominik Steczyk (SC Verl) hat Joel Grodowski seinen Vertrag bei den Adlerträgern vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Verein keine Angabe.

Für den 26-Jährigen geht damit ein steiler Aufstieg weiter. Noch in der Saison 2016/17 lief Grodowski für den PSV Bork in der Kreisliga A auf. Nach einem einjährigen Auslandsabenteuer beim englischen Drittligisten Bradford City, für den er allerdings nur einmal zum Einsatz kam, kehrte er nach Deutschland zurück und wechselte zur Hammer SpVgg in die Oberliga Westfalen. Dort empfahl er sich innerhalb eines Jahres für einen Wechsel zum SCP, wo er teilweise in der zweiten Mannschaft und teilweise bei den Profis auflief, mit denen er aus der 3. Liga abstieg.

Nach nur einer Regionalliga-Saison in der ihm acht Treffer und fünf Vorlagen gelangen, ging es für ihn persönlich allerdings zurück in die 3. Liga zum SC Verl. Dort sammelte er über zwei Saisons 47 Drittliga-Einsätze (sieben Tore, sieben Vorlagen). Im abgelaufenen Sommer folgte dann die Rückkehr nach Münster, die zuvor wieder in die 3. Liga aufgestiegen waren.

Dort bildete er in der abgelaufenen Saison mit Malik Batmaz das kongeniale Sturmduo, das gemeinsam großen Anteil am direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga hatte. Beide Stürmer steuerten jeweils 17 Tore in der 3. Liga bei und teilten sich damit Platz zwei in der Torjägerliste hinter Ingolstadts Jannik Mause, der 18 Mal traf.

Das Preußenherz hat entschieden und der Adler wird weiterfliegen. Joel Grodowski

Dieses Hoch soll auch in die kommende Saison transportiert werden, wenn Grodowski erstmals in seiner Karriere in der 2. Bundesliga auflaufen wird. "Johnny passt sehr gut zum Verein und ist im letzten Jahr auch ein Stück weit zur Identifikationsfigur geworden. Eine Rolle, die wir ihm auch langfristig zutrauen", lobte Sport-Geschäftsführer Ole Kittner den Angreifer. "Mit seiner Dynamik, seiner Schnelligkeit und seiner Abschlussstärke bringt er spielerische Qualitäten mit, die man sehr selten findet. Wir trauen ihm noch mehr zu und sind überzeugt, dass er uns auch mit seinem besonderen spielerischen Element in der 2. Liga weiterhilft, weil er mit seinem Tempo Räume überbrücken und unser Umschaltspiel bereichern kann."

Grodowski selbst unterstrich seine Identifikation mit dem Sportclub. "Das Preußenherz hat entschieden und der Adler wird weiterfliegen. Ich bekomme hier sehr viel Zuspruch und Wertschätzung für die harte Arbeit entgegengebracht. Ich bin ein Spieler, der dieses Gefühl braucht, dass die Fans und der Verein hinter einem stehen. Ich fühle mich gemeinsam mit meiner Frau Laura pudelwohl in Münster und freue mich sehr auf die nächsten Jahre."