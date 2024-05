Der nächste EM-Teilnehmer ist bekannt: Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Stürmer von Borussia Dortmund für die Heim-EM.

Der Nächste bitte! Niclas Füllkrug wurde am Dienstagmorgen (14. Mai) vom Radiosender 1Live als weiteres Mitglied der Fußball-Nationalmannschaft für die Heim-EM 2024 bestätigt. Der Stürmer von Borussia Dortmund grüßte im Interview mit einem entspannten „Moin Moin.“

„Für einen Fußballer ist es einfach das Größte, bei einer Heim-EM dabei zu sein“, sagte der 31-Jährige. „Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es macht mich so stolz.“

Seine Tochter spiele schon seit Tagen mit den neuen Playmobilfiguren der Nationalspieler, „die ganze EM hat sie schon vorab durchgespielt, der Papa ist immer auf dem Platz“, verriet der Stürmer lachend. Ob er selbst überrascht gewesen sei vom Anruf des Bundestrainers?

Füllkrug war ehrlich. „In vorherigen Gesprächen rund um die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande hat er mir gesagt, dass ich für ihn und die EM wichtig sei. Wenn man da nicht auf den Kopf gefallen ist, sollte man von einer Nominierung ausgehen und die EM einplanen.“

BVB-Stürmer mit beeindruckender Torquote

In der DFB-Elf hat Füllkrug eine beeindruckende Tor-Quote. In bislang 15 Länderspielen traf er elfmal. Auch unter Bundestrainer Nagelsmann ist auf den BVB-Stürmer Verlass. In sechs Partien traf er viermal, so auch zum späten 2:1-Sieg im März gegen die Niederlande.

Zuvor wurde bereits Aleksandar Pavlovic für seine hervorragende Premierensaison beim FC Bayern München mit einer Nominierung für den vorläufigen EM-Kader belohnt, dies wurde am Montagabend in der RTL-Sendung Exclusiv – Das Starmagazin verkündet. Moderatorin Frauke Ludowig (60) trug in der Sendung ein Trikot mit seinem Namen.

Auch Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck dabei

Nicht in einem Trikot von Manuel Neuer, aber mit professionellem Werkzeug gab die Social-Media-Dachdeckerin Chiara wenige Stunden später die EM-Teilnahme der deutschen Nummer eins bekannt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte damit seine ungewöhnliche Nominierungspraxis fort. Zuvor waren bereits Verteidiger Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund am Sonntagabend in der ARD-„Tagesschau“ und Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen in einem Social-Media-Clip des Altenpflegers Rashid Hamid als EM-Akteure verkündet worden. Der komplette EM-Kader wird am Donnerstag verkündet. Dann klassisch auf einer Pressekonferenz von Bundestrainer Julian Nagelsmann.