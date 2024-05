Die U19 von Rot-Weiss Essen muss weiter um die Meisterschaft in der Niederrheinliga zittern. Sie ist auf Schützenhilfe vom Stadtnachbarn angewiesen.

Überaus erfolgreicher Heimspiel-Abschluss für die U19 von Rot-Weiss Essen: Einen 14:0-Sieg feierte RWE am Sonntag gegen den SC Velbert. Die Meisterschaft hat die Mannschaft von Trainer Simon Hohenberg dennoch nicht in der eigenen Hand.

Da auch der TSV Meerbusch seine Partie gegen den VfB Hilden gewann (1:0), steht er weiterhin zwei Punkte vor den Essenern, die im Saisonfinale am übernächsten Wochenende auf Schützenhilfe angewiesen sind. Sie müssen ihr Auswärtsspiel bei Arminia Klosterhardt erfolgreich gestalten und zugleich darauf hoffen, dass Stadtnachbar Spvg Schonnebeck einen Sieg im Heimspiel gegen Meerbusch einfährt. Alle Partien steigen am 26. Mai um 10.30 Uhr.

Zudem haben der TSV und RWE weiterhin die Chance aufs Double. Beide sind in den kommenden Tagen im Halbfinale des U19-Niederrheinpokals gefragt. RWE empfängt Borussia Mönchengladbach (Donnerstag, 23. Mai, 18.30 Uhr). Meerbusch bekommt es mit Fortuna Düsseldorf zu tun (Samstag, 18. Mai, 13 Uhr).

Für den Moment aber freuen sich die Essener erstmal über das 14:0 gegen Velbert. Bester Torschütze beim Heimspiel auf der Bezirkssportanlage Mitte am Sonntag war Ben Berzen, dem ein Viererpack gelang (21., 44., 55., 74.). Dreifach erfolgreich waren Mehmet Can Demirci (1., 51., 84.) und Ahmet Etri (59., 62., 72.). Zwei Treffer erzielte Milot Ademi (48., 83.). Die übrigen Tore steuerten Etienne-Noel Reck (37.) sowie Yan Marcos Friessner Montas (42.) bei.

Und obwohl RWE schon vor dem Sieg die beste Offensive und Defensive der Liga stellte und ihre Statistiken am Sonntag weiter aufbesserte (109:18-Tore), müssen die Talente weiter um die Meisterschaft zittern. Genau wie im Titelrennen stehen auch am anderen Tabellenende einige Entscheidungen aus. Für die Teams von den Plätzen sieben bis 13 geht es am letzten Spieltag darum, sich in die Quali-Runde (Platz sieben bis zehn) zu retten und den direkten Abstieg zu vermeiden.