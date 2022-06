SSVg Velbert: Offiziell! Dieser Trainer soll Verein in die Regionalliga führen

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat am Freitagabend (24. Juni 2022) seinen Trainer für die Saison 2022/2023 vorgestellt.

Das, was RevierSport wenige Stunden zuvor berichtet hatte, wurde am Freitagabend von Vereinsseite auch bestätigt: Dimitrios Pappas wird zur neuen Oberliga-Saison 2022/23 Cheftrainer der SSVg Velbert und kehrt damit nach sieben Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück. Pappas' Auftrag ist klar: Die SSVg Velbert will zurück in die Regionalliga!

"'Dimi' ist unsere Wunschlösung. Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Er hat im U19-Bereich Erfahrung gesammelt, dann auch die RWO-Profis trainiert und zuletzt war er bei den Frauen des VfL Bochum tätig. Jetzt ist er wieder heiß auf eine neue Herausforderung. Schön, dass das bei uns der Fall sein wird", sagt SSVg-Boss Oliver Kuhn gegenüber RevierSport. Neben Pappas galt auch Rudi Zedi, der mit Kuhn auch schon Gespräche führte, als heißer Kandidat.

Dimitrios Pappas erhält einen Zweijahresvertrag und wird weiterhin beim SSVg02-Premiumpartner Mühlhause in Velbert beschäftigt sein.

Der 88-malige Zweitligaprofi Pappas hatte im Sommer 2021 die Trainingsarbeit beim Regionalliga-Team der Frauen des VfL Bochum übernommen und konnte mit der Mannschaft in der Frauen-Regionalliga West in der jüngst abgelaufenen Saison den zweiten Platz erreichen, was die Qualifikation zur DFB-Pokalhauptrunde 2022/23 zur Folge hatte. Darüber hinaus standen die VfL-Frauen im Finale des Westfalenpokals. Erst am Freitag gab Pappas seinen Rücktritt in Bochum bekannt.

Zuvor war Pappas für Rot-Weiß Oberhausen verantwortlich - in sieben Spielen für die erste Mannschaft und davor drei Jahre für das U19-Team sowie eine Saison für die RWO-Reserve. Seine Trainerlaufbahn begann jedoch bei der SSVg Velbert, wo er zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 30. Juni 2015 Co-Trainer von Andre Pawlak war. Nun kehrt er an die Sonnenblume zurück: Als Cheftrainer.