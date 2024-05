Bezirksligist Vogelheimer SV erzielte in Niederbonsfeld zehn Tore. Stürmer Mohammed Hassouni traf siebenmal.

Der Vogelheimer SV feierte am vergangenen Spieltag den dritten Dreier in Serie. Beim bereits feststehenden Absteiger SuS Niederbonsfeld konnte der Essener Bezirksligist einen 10:0-Kantersieg bejubeln.

Durch diesen deutlichen Auswärtserfolg eroberte Vogelheim den siebten Tabellenplatz zurück und knackte zudem die 50-Punkte-Marke (jetzt 52 Punkte). Ganz zur Freude von Sportchef und Interimscoach Mike Sauer, der aber trotzdem noch Luft nach oben sah:

"In der ersten Hälfte haben wir Niederbonsfeld auf die leichte Schulter genommen und hätten durchaus hinten liegen können. Wir haben in der ersten Halbzeit dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen und uns nach dem Seitenwechsel klar gesteigert. Da haben wir verstanden, wie einfach Fußball sein kann, und auch in der Höhe hochverdient gewonnen."

Rückblickend sprach Sauer aber auch dem Gegner ein Lob aus, der bis zum Ende alles versuchte und tapfer kämpfte: "Kompliment an Niederbonsfeld, dass sie dieses Spiel sauber zu Ende gespielt haben."

Mann des Tages war Angreifer Mohammed Hassouni, der gleich sieben Treffer erzielte. Alle sieben Tore machte er im zweiten Durchgang. Für den Torjäger waren es seine Saisontreffer 28 bis 34. Damit steht er in der Torschützenliste auf Rang drei, hinter Samet Sadiklar (37 Tore, Genc Osman Duisburg) und Michael Siminenko (35 Tore, 1. FC Mülheim). Vielleicht krallt sich der 20-Jährige noch die Torjägerkanone.

Niederbonsfeld - Vogelheim 0:10 (0:2) Tore: 0:1/0:2 Zovko (43.,45.), 0:3/0:4/0:5/0:6/0:7/0:8/0:10 Hassouni (53.,56.,59.,71.,75.,77.,85.), 0:9 Paulsen (82.).

Klar ist bereits jetzt, dass Hassouni nächstes Jahr nicht mehr am Lichtenhorst auflaufen wird. Denn: Der Stürmer wechselt zum Noch-Regionalligisten SSVg Velbert und wird dann wahrscheinlich in der Oberliga auf Torejagd gehen. "Er hat eine enorme Geschwindigkeit und ist sehr ehrgeizig. Ich wünsche dem Jungen nur das Beste für die Zukunft und hoffe, dass er in Velbert seine Chancen bekommt. Der Schritt ist natürlich sehr groß. Ich bin gespannt, ob sich Mo durchsetzen kann", blickt Sauer voraus.