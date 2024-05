Mit einem 3:1-Heimsieg verabschiedete sich die SSVg Velbert von ihrem Heimpublikum - und elf Spielern, die den Klub verlassen werden.

Zum Saisonende kommt die SSVg Velbert in der Regionalliga West nochmal in Fahrt. Zwar kommt die Aufholjagd des Aufsteigers aller Voraussicht nach zu spät, doch immerhin gelang auch im letzten Heimspiel ein versöhnlicher Abschluss mit den Fans. Mit 3:1 gewann der Klub am Freitag (10. Mai) gegen den SC Wiedenbrück.

Doch nicht nur vom heimischen Publikum verabschiedete sich die Sport- und Spielvereinigung an diesem Freitagabend. Gleich elf Spielern, die in der nächsten Saison nicht für den (sportlichen) Regionalliga-Absteiger am Ball sein werden, wurde für ihre Zeit in Velbert gedankt.

Jonas Erwig-Drüppel (SV Schermbeck), Benjamin Hemcke (ausgeliehen von Viktoria Köln), Jovan Jovic, Rilind Hetemi, Alihan Adigüzel, Micah Cain, Durim Berisha, Vedran Beric, Florian Berisha und Joey Justin Gabriel werden den Gang in die Oberliga Niederrhein nicht mit antreten.

Mit diesem wird in Velbert stattdessen ein großer Umbruch eingeleitet. Bisher stehen mit Mohamed Assouni (Vogelheimer SV) und Marco de Stefano (Sportfreunde Hamborn) zwei externe Neuzugänge fest. Dabei wird es nicht bleiben.

Auch einige Leistungsträger wie Toptorschütze Robin Hilger, Torhüter und Kapitän Marcel Lenz oder Verteidiger Noah Abdel Hamid gaben trotz Abstieg ihre Zusage für die kommende Spielzeit, erst unter der Woche gesellte sich auch Ex-RWE-Spieler Felix Herzenbruch dazu.

So ganz angefreundet hat sich die SSVg Velbert mit dem drohenden Abstieg aber noch nicht und will mit einem Sieg in Aachen und Schützenhilfe aus der Oberliga Niederrhein noch mit Platz 15 in der Klasse halten. Bleibt das Wunder aus, stehen derzeit 15 Spieler in der Oberliga Niederrhein 2024/25 unter Vertrag.

SSVg Velbert - Kader 2024/25:

Tor

Marcel Lenz, Cem Ural.

Abwehr

Tristan Duschke, Noah Abdel Hamid, Felix Herzenbruch, Manuel Schiebener.

Mittelfeld

Max Machtemes, Timo Mehlich, Ismail Remmo, Cellou Diallo, Yasin-Cemal Kaya.

Angriff

Robin Hilger, Andri Buzolli, Mohamed Assouni (Neuzugang), Marco de Stefano (Neuzugang).