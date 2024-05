Der FC Gütersloh hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Insgesamt ist es bereits der fünfte Neuzugang für die Saison 2024/2025.

Als Aufsteiger hat der FC Gütersloh die Saison 2023/24 in der Regionalliga West auf einem respektablen 13. Platz beendet und sicher die Klasse gehalten. Die Gütersloher treiben die Planungen für die kommende Spielzeit fleißig voran.

Mit Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen), Luis Frieling (SpVgg Vreden) und Henri Bollmann (SCV Neuenbeken) haben sich die Ostwestfalen bereits vier Neuzugänge gesichert. Demgegenüber stehen zehn Abgänge: Tim Manstein (Karriereende), Marcel Lücke (FSC Rheda), Pascal Widdecke (SC Herford), Eduard Probst (SC Verl, Leihende), Markus Esko, Hendrik Lohmar, Daniel Szczepankiewicz, Eduard Probst, Vincent Ocansey, Jeffrey Obst und Felix Heim (alle Ziel unbekannt) werden nach der Sommerpause nicht mehr für den FCG auflaufen.

Am Dienstag verkündete der FCG seinen fünften externen Neuzugang: Justus Henke wechselt vom SC Paderborn in den Heidewald. Der Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, kam in der abgelaufenen Spielzeit auf fünf Einsätze für die Zweitvertretung des SCP in der Regionalliga, in denen er ein Tor erzielte. "Justus ist eines der größten Talente in der Region gewesen. Er ist ein toller Fußballer und ein sehr intelligenter Spieler, hat eine saubere Technik, einen tollen ersten Kontakt und ein gutes Passspiel", lobt FCG-Trainer Julian Hesse den 23-Jährigen.

Henke ist ein Eigengewächs des SC Paderborn und unterschrieb 2021 seinen ersten Profivertrag. In der ersten Mannschaft kam er allerdings nicht zum Einsatz. Für die Reserve der Paderborner lief der Defensivmann insgesamt 39-mal auf. Zudem spielte er in der Saison 2022/23 leihweise für den Wuppertaler SV. Bei den Bergischen absolvierte Henke 18 Partien und schoss ein Tor.

"Man muss natürlich schauen, wie er sich körperlich entwickelt. Im letzten Jahr war er angeschlagen. Wir hoffen, dass er wieder zu der alten Form findet. Dann ist es eine klare Sache, weil er hier aus der Gegend kommt, noch jung ist, ein guter Charakter ist und viele Dinge erfüllt, die uns wichtig sind", begründet Julian Hesse die Verpflichtung.