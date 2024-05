Preußen Münster feiert den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Wie der Klub meldetet, war es noch emotionaler als nach dem Aufstieg in die 3. Liga.

Seit zwei Jahren dürfte der eine oder andere Fan des SC Preußen Münster das Gefühl haben, dass er träumt. Zunächst der souveräne Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga. Mit einer Fabelsaison stieg man auf.

Und in der 3. Liga hat die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann gleich noch einen draufgesetzt. Der sensationelle Durchmarsch ist seit dem 2:0 gegen Unterhaching am Samstag klar. Seitdem wird in Münster nur noch gefeiert.

Am Sonntag empfing Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe die Aufsteiger im Friedenssaal des Historischen Rathauses. Dort betonte Lewe: "Der heutige Tag ist ein historischer für den SCP und für ganz Münster. Im Namen unserer Stadt gratuliere ich der Mannschaft, ihrem Trainer Sascha Hildmann und dem gesamten Verein sowie den großartigen Fans zu diesem herausragenden Erfolg. Die Preußen haben eindrucksvoll gezeigt, was man mit Teamgeist und Entschlossenheit erreichen kann. Jetzt gilt es, gemeinsam die Arbeiten am Stadion voranzutreiben, um gute Voraussetzungen für erfolgreiche Heimspiele in der 2. Bundesliga zu schaffen.“

Nach dem Besuch im Rathaus ging es weiter. Auf einer Bühne präsentierte sich Münster seinen Anhängern. Dort wurden mit Darius Ghindovean, Shaibou Oubeyapwa, Roman Schabbing, Alexander Hahn, Dennis Grote, Max Schulze Niehues und Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer sechs Akteure und ein Funktionär verabschiedet.





Diesen letzten großen Moment nutzte der ehemalige RWE-Akteur Hahn, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Und wie reagierte Hannah? Sie sagte Ja zum Innenverteidiger des Aufsteigers.





Auch der Klub hatte noch eine Nachricht parat. Denn der Vertrag von Kapitän Marc Lorenz wurde verlängert. Der Routinier bleibt damit auch in der 2. Bundesliga an Bord. In der abgelaufenen Spielzeit hat der 35-Jährige 30 Partien absolviert, dabei traf er selber viermal und neun Treffer bereitete er noch vor.