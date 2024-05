Drittligist Rot-Weiss Essen holte am 38. Spieltag beim VfB Lübeck ein 3:3 - dank Stürmer Leonardo Vonic.

Viele Spieler von Rot-Weiss Essen hatten am Samstagnachmittag im letzten Saisonspiel beim VfB Lübeck keine Normalform und erwischten einen gebrauchten Tag. Dafür zeigte sich allerdings Leonardo Vonic in einer starken Verfassung.

Der RWE-Stürmer erzielte einen Dreierpack und rettete seiner Mannschaft zumindest ein 3:3-Remis beim bereits feststehenden Absteiger. Die Frage nach dem "Man of the Match" war damit schnell beantwortet.

Beim anschließenden Interview mit "Magenta" Sport wurde Vonic auf seinen letzten Dreierpack in seiner Fußballerlaufbahn angesprochen. Seine Antwort kam ganz schnell: "Das war in der U19 gegen Mainz 05." Damals trug er noch das Trikot des 1. FC Nürnberg.

Durch seinen Dreierpack beendete das Sturmtalent die Saison als bester RWE-Torschütze: In 35 Liga-Partien erzielte Vonic neun Treffer, dazu kommen sechs Assists. "Thommy Eisfeld und Sandro Plechaty haben die Bälle super reingelegt, da musste ich nur noch den Fuß hinhalten. Beim 3:3 hatte ich dann etwas Glück", sagte der 20-Jährige. Da wurde sein Schuss noch von Lübecks Jannik Löhden entscheidend abgefälscht.

Unabhängig von Vonics Leistung gab es aber nur wenig Höhepunkte beim Auftritt der Essener. RWE verteidigte viel zu sorglos und ließ viele Chancen zu. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte der Absteiger auch fünf oder gar sechs Treffer erzielen können.

Wir wollen alle in den DFB-Pokal! Das ist eine Riesen-Chance. Für uns ist das ein wichtiges Spiel, welches wir zu einhundert Prozent gewinnen wollen. Leonardo Vonic.

Der Stürmer versuchte die schwache Leistung zu erklären: "Wir sind schwer ins Spiel reingekommen. Die zweiten Bälle waren weg, wir haben wichtige Zweikämpfe verloren, wir waren nicht von der ersten Sekunde an wach. Das war das größte Problem. Es ist schade, dass wir das letzte Spiel nicht gewonnen haben."

Ein Highlight hat die Saison für Rot-Weiss Essen aber noch parat: Am kommenden Samstag (25. Mai, 15.45 Uhr) duelliert sich der Drittligist im Niederrheinpokal-Finale mit Rot-Weiß Oberhausen um den Titel und den Einzug in den DFB-Pokal. Vonic ist schon heiß: "Wir wollen alle in den DFB-Pokal! Das ist eine Riesen-Chance. Für uns ist das ein wichtiges Spiel, welches wir zu einhundert Prozent gewinnen wollen."