Großes Aufatmen auf Schalke! Mit dem 4:0 im Stadion des FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück schickte S04 die Niedersachsen zurück in die 3. Liga und machte den eigenen Klassenerhalt perfekt.

Keine Zuschauer, aber eine Schalke-Gala: Der S04 zeigte vor der Geister-Kulisse beim FC St. Pauli im Spiel gegen den VfL Osnabrück eine starke Leistung und gewann leicht und locker mit 4:0. Der Sieg bedeutete auch den Abstieg der Lila-Weißen und den Klassenerhalt der Königsblauen.

Bei Osnabrück trauerten Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans. Auf Seiten der Schalker herrscht pure Erleichterung nach einer schwachen Saison.

Doch irgendwie fühlte sich die Glückseligkeit über den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga auch komisch an, wie Sportdirektor Marc Wilmots gegenüber "Sky" betonte: "Mit dem ganzen Druck umzugehen, ist kein Problem. Das bin ich gewohnt. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Angst vor dem Abstieg auf Schalke groß wahr. Aber wir konnten uns auf unsere Fans verlassen und haben das jetzt geschafft."

"Wir sind erleichtert und glücklich. Dass Schalke aber bei einem Klassenerhalt glücklich ist, muss ich auch erst einmal verstehen. Ich kenne eigentlich ganz andere Ziele auf Schalke", ergänzte der 55-jährige Wilmots, der 1997 den UEFA-Cup-Sieg nach Gelsenkirchen holte.





Nun herrscht Klarheit. Schalke kann die Saison 2024/2025 planen. Mit oder ohne Trainer Karel Geraerts: Diese Frage soll schnell beantwortet werden. Und auch die Kaderplanung wird nun Tempo aufnehmen. Wilmots verriet: "Wir müssen mit dem Trainer und allen Beteiligten an den Tisch gehen. Was machen wir? Welche Spieler holen wir, welches Spielsystem wollen wir spielen? Wir müssen diese Fragen beantworten, ein Projekt vorstellen und da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wir werden uns alle an einen Tisch setzen und diskutieren."

Auf die Frage, welche Fehler Schalke in der kommenden Saison nicht mehr begehen darf, antwortete Wilmots: "Von Beginn an zu sagen, dass wir schon Meister sind. Das war und wäre ein Fehler. Wir müssen jetzt einen guten Plan und keine verrückten Dinge machen. Wir wollen eine junge Mannschaft, die den Charakter für Schalke zu spielen hat, zusammenstellen."