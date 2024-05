VfL Bochum 19:30 Bayer 04 Leverkusen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der ETB SW Essen gewann das Spiel in der Oberliga Niederrhein gegen den KFC Uerdingen mit 6:4. Damian Apfeld will eine Serie starten, das Ziel Aufstieg nahm er nicht in den Mund.

6:4 hieß es am Ende des Spiels für den ETB SW Essen in der Oberliga Niederrhein, der KFC Uerdingen wurde in einer intensiven Partie niedergerungen. Dementsprechend zufrieden war ETB-Trainer Damian Apfeld auch mit seiner Elf, die nach drei Niederlagen jetzt wieder zwei Spiele gewonnen hat und Fahrt aufnimmt. Nach dem Spiel sprach der Trainer über... … das Spektakel gegen Uerdingen: „Ein richtig geiles Spiel! Das war ein Spektakel. Gegen Hamborn mussten wir den Sieg erzwingen, diesmal haben wir ein Feuerwerk abgebrannt. Niemand, der hier war, wird seinen Besuch bereut haben. Das hat einfach Spaß gemacht. Wir waren sehr diszipliniert und haben unser Spiel dem Rasen angepasst. Dass das hier kein Teppich ist, wussten wir.“ … die zwei Siege nach der Niederlagenserie: „Ich habe immer von diesem ‚schweren Rucksack‘ gesprochen. Die Jungs wollten, konnten aber nicht. Daher habe ich nach dem Hamborn-Spiel auch keine Kritik geübt. Den Abend wollen wir einfach genießen.“ … seine Gelbe Karte: „Nach dem 4:4 habe ich sehr geflucht, denn es war ein irreguläres Tor. Almedin Gusic wird mit beiden Armen gestoßen. Darüber habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Dass das Spiel ein solches Ende nimmt, war natürlich dann ein einziges Spektakel.“ Wenn ich jetzt sagen würde, dass wir noch auf den Aufstieg schielen, wäre das die größte Lachnummer. Damian Apfeld … die Ziele für den Rest der Saison: „Vier Spiele haben wir noch, wir beabsichtigen, das Maximum herauszuholen. Wir wollen eine Serie starten, um einen tollen Saisonabschluss zu feiern. Vor der Saison haben wir gesagt, wir wollen unter die Top Fünf oder Sechs. Vergangenes Jahr sind wir Fünfter geworden. Wir sprechen von einer Entwicklung, wollen eine Euphorie erzeugen. Die Leute sollen schon am 2. Juni heiß sein auf den Auftakt und auf die neue ETB-Mannschaft.“ … den Aufstiegskampf zur Regionalliga West: „Wir haben den Aufstiegskampf zwischen Uerdingen und Ratingen offengehalten. Wenn ich jetzt sagen würde, dass wir noch auf den Aufstieg schielen, wäre das die größte Lachnummer. Wir wollen nur Euphorie schüren am Uhlenkrug.“ Die nächste Chance dazu bietet sich bereits am Sonntag, dem 12. Mai, wenn Essen den SC St. Tönis empfängt. Anstoß ist um 15 Uhr.

