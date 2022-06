SSVg Velbert: Neuer Trainer kommt vom VfL Bochum

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat ihren neuen Trainer, den Nachfolger für Hüzeyfe Dogan, gefunden.

Dimitrios Pappas, Trainer der Regionalliga-Frauenmannschaft des VfL Bochum, hat um die Auflösung seines Vertrags gebeten, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.

Michael van Ophoven, Sportlicher Leiter der Frauen- und Mädchenmannschaften: "Dimitrios Pappas hat gemeinsam mit dem Trainerteam im vergangenen Jahr hervorragende Arbeit geleistet und mit der Mannschaft eine ganz starke Saison gespielt. Wir hätten ihn natürlich gerne weiterhin bei uns an der Seitenlinie gesehen, wünschen ihm aber viel Erfolg für seine neue Aufgabe."

Was die Mitteilung der Frauen-Abteilung des VfL Bochum mit dem Herren-Oberliga-Klub SSVg Velbert zu tun hat, ist schnell erklärt: Die neue Herausforderung, der sich Pappas widmen will und deshalb in Bochum aufhört, ist das Traineramt in Velbert. Nach RevierSport-Informationen wird der 42-Jährige nämlich neuer Chefcoach bei der Sport- und Spielvereinigung. Eine offizielle Bestätigung des niederrheinischen Oberligisten steht noch aus.

Nach VfL Bochum und RWO geht es zurück nach Velbert

Der 88-malige Zweitligaprofi Pappas hatte im Sommer 2021 die Trainingsarbeit beim Regionalliga-Team der Frauen des VfL Bochum übernommen und konnte mit der Mannschaft in der Frauen-Regionalliga West in der jüngst abgelaufenen Saison den zweiten Platz erreichen, was die Qualifikation zur DFB-Pokalhauptrunde 2022/23 zur Folge hatte. Darüber hinaus standen die VfL-Frauen im Finale des Westfalenpokals. Zuvor war Pappas für Rot-Weiß Oberhausen verantwortlich - in sieben Spielen für die erste Mannschaft und davor drei Jahre für das U19-Team sowie eine Saison für die RWO-Reserve. Seine Trainerlaufbahn begann jedoch bei der SSVg Velbert, wo er zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 30. Juni 2015 Co-Trainer war. Nun kehrt er an die Sonnenblume zurück: Als Cheftrainer.