Am Freitagabend empfängt Rot-Weiss Essen den TSV 1860 München zum letzten Heimspiel des Jahres. Christoph Dabrowski richtet seinen vollen Fokus auf das Spiel.

Rot-Weiss Essen kann am Freitagabend (10. Mai, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit einem Sieg gegen den TSV 1860 München Druck auf den SSV Jahn Regensburg ausüben, der erst am Samstag (11. Mai, 14 Uhr, RS-Liveticker) bei Viktoria Köln im Einsatz ist.

"Das interessiert mich eigentlich nicht", blickte Christoph Dabrowski vor dem 1860-Spiel auf die Konkurrenz. "Wir brauchen uns da zunächst keine Gedanken zu machen. Wir wollen dieses Heimspiel gewinnen und wollen den vierten Tabellenplatz auch festhalten. Denn das wäre die Qualifikation für den DFB-Pokal. Natürlich glauben wir auch noch an die Restchance auf den Aufstieg. Aber erst einmal müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen, dann am Samstag am TV-Gerät schauen, was die Konkurrenten machen."

Der RWE-Trainer wollte - im Gegensatz zur vergangenen Pressekonferenz vor dem Sandhausen-Spiel - diesmal keine Fragen zu irgendwelchen Vertragssituationen beantworten. Die RevierSport-Frage, ob es denn bei Cedric Harenbrock und Felix Götze in Sachen Vertragsverlängerung eine Deadline gibt, wies Dabrowski ab.

Dabrowski: "Ich bitte um Verständnis, dass wir uns nur auf das Spiel gegen 1860 München konzentrieren. Darauf richten wir unseren Fokus. Es geht jetzt nur gemeinsam, persönliche Befindlichkeiten spielen keine Rolle. Ich habe mich schon in der vergangenen Woche ausführlich zu den Personalien und der Zukunft einzelner Spieler geäußert." Jedoch hatte der Essener Coach nicht über die auslaufenden Verträge von Harenbrock und Götze gesprochen.

Harenbrock und Götze: Beide RWE-Spieler schielen auf 2. Bundesliga

Nach RevierSport-Informationen kommt in beiden Fällen schon seit Wochen keine Bewegung rein. Aus dem Essener Umfeld ist zu hören, dass die Spieler verständlicherweise aktuell in Ruhe gelassen werden und das Thema Vertragsverlängerung kein Thema sei. RS weiß auch: Dass beide Spieler mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga liebäugeln. RWE scheint hier nur "Plan B" zu sein.

Vielleicht könnte sich das noch ändern, wenn Rot-Weiss Essen doch noch Relegationsrang drei erreicht und in dieser erfolgreich sein würde. Doch die Frage darf gestellt werden: Wie lange will Rot-Weiss Essen noch auf die Entscheidungen von Götze und Harenbrock warten?