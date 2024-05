Viktoria Köln muss einen Abgang verkraften. Und das auch noch zu einem Ligakonkurrenten.

Mit Rechtsaußen Robin Velasco (VfB Lübeck) und Innenverteidiger Kevin Pytlik (Wuppertaler SV) hat Viktoria Köln bereits zwei Zugänge für die kommende Saison in der 3. Liga präsentiert.

Auf der anderen Seite musste man auch zwei Spieler abgeben. Seok-ju Hong wechselt zur U23 von Schalke 04. Zudem verliert die Viktoria ihren Leistungsträger Jeremias Lorch.

Der Innenverteidiger stand in 34 Ligapartien auf dem Platz, drei Treffer erzielte er und vier bereitete er vor. Eine starke Bilanz für einen Abwehrspieler. Die auch dem SV Sandhausen nicht entgangen ist.

Am Mittwoch gab der SVS nun die Verpflichtung von Lorch bekannt. „Mit Jeremias konnten wir für die kommende Spielzeit einen gestandenen Drittligaprofi verpflichten, der verschiedene Positionen spielen kann und gerade in der Defensive enorme Qualität besitzt. Er wird unsere Abwehr stabilisieren“, erklärt Matthias Imhof, Sportdirektor des SV Sandhausen.

Und zudem bringt er eine Torgefährlichkeit mit, die auch nicht schaden kann. SVS-Trainer Jens Keller betont: "Jeremias bringt große Erfahrung mit, die sich in seiner Ballsicherheit bemerkbar macht. Durch über 170 Spiele in der 3. Liga ist er ein verlässlicher Rückhalt in der Abwehr- oder Mittelfeldzentrale."

Zur Saison 2011/12 schloss sich Lorch, der in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, dem SGV Freiberg an, wo er den Sprung in die Oberliga-Mannschaft schaffte.

Zur Spielzeit 2015/16 zog es ihn in die 3. Liga zur SG Sonnenhof Großaspach (51 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen), ehe er 2017 nach Wiesbaden wechselte. Mit Drittligist Wehen Wiesbaden schaffte Lorch in der zweiten Saison über die Relegation den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Für Wehen stand er 58-mal in der 2. Liga und 3. Liga auf dem Rasen. In dieser Zeit gelangen ihm sechs Treffer und ebenso viele Vorlagen. Zur Saison 2020/21 kehrte Lorch zurück in Liga 3 und lief fortan für Viktoria Köln auf. Auf dem Höhenberg kam der Innenverteidiger bisher auf 104 Einsätze, acht Treffer und fünf Torvorbereitungen.

„Die Ziele des SV Sandhausen stimmen mit meinen Ambitionen überein. Ich freue mich auf die Zeit beim SVS. In guten Gesprächen bemühten sich die Verantwortlichen um mich, das gab am Ende den Ausschlag“, erklärt Lorch.