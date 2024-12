Der MSV Duisburg überwintert auf dem ersten Tabellenplatz der Regionalliga West. Dementsprechend blickt Trainer Dietmar Hirsch auf eine sehr gute Runde zurück.

Dietmar Hirsch über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Es war schon eine besondere Hinrunde. Wir haben eine neue zusammengestellte Mannschaft ins Rennen geschickt und sind Tabellenführer mit über 40 Punkten. Das kann sich schon sehen lassen. Natürlich sind wir dementsprechend auch zufrieden."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Der Schönste Moment war für mich, als ich das erste Mal gegen Türkspor Dortmund aus der Kabine, dann durch den Tunnel auf den Rasen kam. Das war Gänsehaut pur. Da ist für mich schon ein Trainer-Traum wahr geworden. Diese MSV-Wand zusehen, ist jedesmal etwas ganz Besonderes. Natürlich waren auch die Last-Minute-Siege sehr schöne Momente.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Das war gegen den FC Gütersloh. Das 3:4 war natürlich sehr bitter - allen voran, wie das Ergebnis zustandegekommen ist. Du warst das so in einem Film, unglaublich. Es steht 1:4 und keiner weiß, wieso. Manche Schiedsrichterentscheidungen waren einfach ein Absurdum. In dieser ganzen Emotionalität, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, dreht man auch leicht durch. Es ist nicht schön, wenn du mit solch einer Niederlage in die Pause gehst. Aber es übertüncht nicht das, was wir in der bisherigen Saison geleistet haben. Wir schütteln und ruhen uns jetzt aus und dann geht es im neuen Jahr als Tabellenführer weiter."

…die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Was im Winter passiert, weiß ich noch nicht. Bislang hat sich kein Spieler gemeldet, der gehen möchte. Auf der anderen Seite spielen wir aufgrund der zwei Langzeitverletzten die ganze Zeit mit 20 Feldspielern. Das ist, wenn man bedenkt, dass man ab Februar auch keine vertragslosen Spieler mehr verpflichten darf, ein bisschen knapp. Aber wir haben auch ein sehr gute funktionierendes Gefüge. Da muss man ganz genau hinschauen, ob man da nochmal etwas verändern will, damit man nichts durcheinander bringt. Das Ziel ist klar: Wir wollen Meister werden und in die 3. Liga aufsteigen!"