Borussia Dortmund steht im Champions-League-Finale 2024! Wahnsinn! Sowohl die Spieler als auch die Verantwortlichen des BVB waren natürlich überglücklich.

1:0 in Dortmund und 1:0 in Paris: Borussia Dortmund hat Paris St. Germain im Champions-League-Halbfinale in die Schranken gewiesen und steht nach über zehn Jahren wieder im Finale der Königsklasse.

Am 1. Juni geht es im Wembley-Stadion zu London dann gegen Real Madrid oder FC Bayern München. 2013 hatte der BVB gegen die Bayern im Wembley verloren.

"Ein Finale gegen die Bayern, dass hätte auch was", sagte Hans-Joachim Watzke überglücklich bei "Amazon Prime". Aber er warnte auch schon im Hinblick auf das Finale. Watzke: "Wir haben 2013 das letzte Bundesligaspiel vor dem Finale mit 1:2 gegen Hoffenheim verloren. Wenn wir diesmal das Finale gewinnen wollen, dann müssen wir auch die beiden letzten Bundesligaspiele gewinnen. So!"

Für Marco Reus begann die BVB-Zeit 2013 und sie endet 2024 - wieder in London. "Das ist unglaublich. Wahnsinn!", sagte Reus. Dass der BVB mächtig Glück in Paris hatte - PSG traf sechsmal das Aluminium - interessierte am Ende niemanden.





Reus: "Wen interessiert das noch? Es steht jetzt überall, dass Borussia Dortmund im Champions-League-Finale 2024 steht. Und nur das interessiert und zählt. Aber, klar: Wir mussten in Paris so viel leiden. Das war unglaublich. Aber wir haben unfassbar zusammengehalten und gekämpft. Einfach Wahnsinn!"

Und auch ein Ex-Schalker, Benedikt Höwedes, freute sich für Borussia Dortmund. Höwedes: "Da sieht man, was man mit einem tollen Teamgeist schaffen kann. Es war doch klar, dass der BVB hier in Paris eine riesen Portion Glück benötigt. Aber irgendwie haben sie es sich verdient. Viel Glück werden auch die Bayern am Mittwochabend in Madrid brauchen."

Edin Terzic, Trainer des BVB, wird dann das Duell Real gegen die Bayern entspannt vor dem Bildschirm verfolgen. Terzic: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir in der Champions League etwas reißen können. Wenn du im Viertelfinale oder Halbfinale stehst, dann kannst du auch als eine Mannschaft, mit der die Wenigsten gerechnet haben, etwas Großes erreichen. Wir stehen jetzt im Finale und wollen natürlich das Ding in London holen."