Auch wenn nicht klar ist, ob RWE beim VfB Lübeck ein Finale bekommt, gingen die Karten weg wie warme Semmeln. Und jetzt kommt ein Nachschlag.

Zunächst steht für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga das wichtige Heimspiel gegen den TSV 1860 München an (Freitag, 19 Uhr). Gewinnt RWE, wächst der Druck auf Jahn Regensburg.

Die Regensburger, die nach einem beispiellosen Absturz nach der Winterpause selbst um den Relegationsplatz fürchten müssen, haben zwei Spieltage vor dem Ende der Saison vier Zähler Vorsprung vor RWE.

Gewinnen die Essener am Freitag, dann ist es vorübergehend nur ein Punkt. Und mit der Ausgangslage müsste Regensburg bei Viktoria Köln antreten.

Sollte Essen seine Hausaufgaben machen, ist es also gut möglich, dass es in der Woche darauf zum Endspiel beim VfB Lübeck kommt. Für die Partie am Samstag (18. Mai, 13:30 Uhr) hatten die Essener bereits alle 2037 vom VfB zur Verfügung gestellten Karten erworben.

Doch nun gibt es einen Nachschlag, wie die Essener veröffentlichten. Nach Gesprächen mit Lübeck wird das Essener Karten-Kontingent nun um 1.076 Stehplatz-Karten aufgestockt, die ab Donnerstag (09. Mai, 10.00 Uhr) in den Mitgliederverkauf gehen.

Lobenswert: Der VfB Lübeck nimmt für die Aufstockung des Gäste-Kontingents extra bauliche Maßnahmen auf sich. Um den Zugang aus dem Gästebereich in Block B zu ermöglichen, werden einige bauliche Veränderungen vorgenommen. Im Stehplatz-Block „B“ und im eigentlichen Pufferblock zwischen den Blöcken „A2“ und „B“ gehen somit weitere 1.076 Stehplätze für RWE-Fans in den Verkauf. Das Stehplatz-Ticket ist zum Preis von 13,20 Euro (Vollzahler) erhältlich.

Zunächst erhalten Vereinsmitglieder, die sich noch keine Karte gesichert haben, am Donnerstag, 09. Mai, zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr, ihre Chance, ein Lübeck-Ticket zu erwerben. In der Mitgliederverkaufsphase können Karten nur über den Online-Ticketshop gekauft werden, zudem ist pro Käufer maximal ein Ticket erhältlich.

Am Freitag, 10. Mai, 10.00 Uhr (Online-Ticketshop) bzw. ab 14.00 Uhr (Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße), beginnt, sollten noch Karten zur Verfügung stehen, eine freie Verkaufsphase.