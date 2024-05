Wahnsinn am Essener Uhlenkrug. Die Zuschauer sahen zehn Tore und einen KFC Uerdingen, der im Aufstiegsrennen einen weiteren Dämpfer einstecken musste.

Am Sonntag (12. Mai, 15 Uhr) spielt Ratingen 04/19 gegen den KFC Uerdingen. Das Topspiel um den Aufstieg in die Regionalliga West.

Besser gesagt im Schneckenrennen um den Aufstieg: Denn offenbar will niemand ernsthaft in die 4. Liga. Anders ist es kaum zu verstehen, wenn man sich vor Augen führt, wie oft die Teams an der Spitze patzen.

Ratingen hat nur zwei der letzten sieben Partien gewonnen. Der KFC Uerdingen patzt in der Regel in jedem dritten Spiel. Die Krefelder machen es aktuell demnach etwas besser - sie schleppen aber die Hypothek des schlechten Saisonstarts mit sich rum.

Wenn sie dann aber die Chance haben, sich abzusetzen, dann gibt es eine Pleite. Wie am Mittwochabend beim 4:6 (2:2) beim ETB SW Essen, der selber lange aufsteigen wollte, sich aber wie die anderen Spitzenmannschaften selber um den Lohn brachte - mit einer langen Negativserie.

Und jetzt spuckte er dem Traditionsverein aus Uerdingen in die Suppe. Die Partie schien in einer turbulenten ersten Hälfte früh in die Essener Richtung gelenkt zu werden.

Niko Bosnjak brachte den ETB schnell in Führung. Allerdings waren die Gäste um eine Antwort bemüht. Justin Härtel gab die nach 24 Minuten. Doch die Essener ließen sich davon nicht beirren und gingen durch Mohamed Cissé erneut in Führung. Doch auch diesen Treffer konterte der KFC.

Kurz vor der Pause gelang Takumi Yanagisawa der Ausgleich. Alles wurde wieder auf Null gestellt. Und in der Kabine fand offenbar nur ETB-Coach Damian Apfeld die richtigen Worte. Denn vier Minuten nach Wiederanpfiff führte der ETB mit 4:2.

So spielten der ETB SW Essen und der KFC Uerdingen ETB: Cordi - Leinweber, Lach (88. Poznanski), Corovic (77. Gusic), Dalyanoglu - Addai (69. Weihmann), Shavershyan - Lucas, Cisse, Bosnjak (63. Williams) - Zimmmerling (81. Kesim) KFC Uerdingen: Gomoluch - Schlösser (80. Zimmermann), Härtel, Blum, Päffgen - Abel (65. Funk), Odenthal - Yanagisawa (52.Gonda), Rizzo, Talarski (52. Lipinski) - Weber (61. Touratzidis) Tor: 1:0 Bosnjak (9.), 1:1 Härtel (24.), 2:1 Cisse (37.), 2:2 Yanagisawa (43.), 3:2 Addai (47.), 4:2 Lucas (49.), 4:3 Zimmermann (85.), 4:4 Funk (90.), 5:4 Poznanski (94.), 6:4 Williams (97.) Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz Zuschauer: 650

Samuel Owusu Addai und Nico Lucas sorgten mit einem Doppelschlag für den Schock bei den Krefeldern in einer sehr kurzweiligen Begegnung. Der KFC versuchte, sich auch davon zu erholen.

Und die Krefelder kamen tatsächlich zurück. Erst gelang dem eingewechselten Phil Zimmermann der Anschluss zum 3:4. Und der ebenfalls eingewechselte Maximilian Funk traf in der 90. Minute zum 4:4.

Doch wer dachte, das wäre es nun gewesen, der irrte. Denn diese Begegnung hatte noch eine Pointe übrig. In der 94. Minute zeigte auch der ETB, dass er gute Joker hat. Kamil Poznanski war es, der mit seinem Treffer tief in der Nachspielzeit für das 5:4 sorgte. Vorbei war es immer noch nicht. Uerdingen warf alles nach vorne, der ETB konterte und Clinton Williams traf zum 6:4. Das Zehn-Tore-Spektakel war perfekt.