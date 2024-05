Rot-Weiß Oberhausen bestreitet am Freitag (10. Mai, 19.30 Uhr) sein letztes Heimspiel der laufenden Saison. Und dann werden auch einige Spieler offiziell verabschiedet.

Am Freitag, 10. Mai 2024, ist es wieder so weit: Bei Rot-Weiß Oberhausen werden vor dem Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck, wie vor jeder letzter Heim-Begegnung einer Saison, Spieler verabschiedet.

RevierSport kennt sieben Namen, die auf jeden Fall einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt bekommen.

Rinor Rexha, Tobias Boche, Glory-Matonda Ngyombo, Tim Stappmann, Oguzhan Kefkir, Christian März (alle Ziel unbekannt) und Fabian Holthaus (RW Ahlen) haben und werden kein neues Vertragsangebot an der Lindnerstraße erhalten. Sie werden ihr letztes Heimspiel für Rot-Weiß Oberhausen bestreiten.

Das ist in den Fällen von Michel Niemeyer und Marius Kleinsorge eigentlich auch so. Mit dem Unterschied: Das ehemalige RWE-Duo besitzt noch gültige RWO-Verträge - jeweils bis zum 30. Juni 2025. Beide dürfen und sollen gehen, sind aber zunächst einmal bis sie keinen neuen Arbeitgeber gefunden und den Vertrag in Oberhausen aufgelöst haben, offiziell Spieler von Rot-Weiß Oberhausen.

Rot-Weiß Oberhausen: Aktuell stehen 13 Spieler für die Saison 2024/2025 unter Vertrag

Mit- den jüngsten Vertragsverlängerungen von Tanju Öztürk, Dominik Burghard und Timo Böhm stehen 13 Mann bei RWO für die Saison 2024/2025 unter Vertrag. Denn die Torhüter Robin Benz, Kevin Kratzsch, Daniel Davari (er ist als dritter Keeper und Torwart-Trainer zur neuen Saison eingeplant, Anm. d. Red.) sowie die Feldspieler Nico Klaß, Ozan Hot, Kerem Yalcin, Marius Kleinsorge, Denis Donkor, Michel Niemeyer und Cottrell Ezekwem besitzen noch gültige Verträge bis zum Sommer 2025. Alle anderen Arbeitspapiere laufen aus.

Hierbei sei aber nochmals betont, dass Niemeyer und Kleinsorge keine Rolle mehr spielen und RWO verlassen dürfen. Mit Spielern wie den Leistungsträgern Pierre Fassnacht, Sven Kreyer oder Moritz Stoppelkamp befindet sich RWO-Manager Lichtenwimmer noch in Gesprächen. Das gilt auch für Moritz Montag, Phil Sieben und Edin Hadzibajramovic.