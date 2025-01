Bei seinem ersten Turnier zurück an der Seitenlinie von Blau-Weiß Mintard gibt es den Titel. Daraus will Rückkehrer Marco Guglielmi Kraft ziehen.

Es war ein Auftakt wie gemalt: Nur wenige Wochen nach der Rückkehr von Trainer Marco Guglielmi an die Seitenlinie der DJK Blau-Weiß Mintard konnte der alte, neue Cheftrainer prompt einen Pokal in die Höhe recken. Bei der 50. Hallenstadtmeisterschaft Mülheim krönte sich die DJK zum Sieger. (Mehr dazu)

Mit von der Partie war auch Torwart Leon Ossmann, den der Landesligist erst einen Tag vor der Finalrunde präsentierte - RS berichtete. Der 24-Jährige spielte im finalen Neunmeterschießen auch gleich eine Hauptrolle. Das Jahr beginnt in Mintard also mit viel Grund zum Optimismus.

"Wir versuchen natürlich, diesen Hallengewinn mitzunehmen", hofft auch der Rückkehrer, der nach 2013 und 2018 bereits zum dritten Mal als Mintarder Cheftrainer anheuerte, auf einen positiven Effekt. "Solche Siege muss man verankern und verinnerlichen. Man muss es in sich tragen, wie schön das Gefühl ist, zu gewinnen. Diese Gewinnermentalität müssen wir auch in der Meisterschaft hinkriegen."

Gerade mental war Guglielmi beeindruckt. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft auf den Platz gebracht. Wenn dann wie im Halbfinale die ganze Halle gegen dich ist, machen sich manche auch ins Hemd", lobte der Trainer. "Sie haben sich das nicht anmerken lassen, ich hoffe, dass wir diesen Teamgeist übertragen können."





In seinen ersten Amtsjahren führte Guglielmi Mintard bereits zu zwei Aufstiegen - 2014 in die Bezirksliga, 2019 in die Landesliga. In der aktuellen Spielzeit übernimmt er den Tabellensechsten jedoch bestenfalls in Lauerstellung. "Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel halten, uns um Platz fünf tummeln und dann mal schauen, was nach oben geht", sind Guglielmis Ziele für seine erste Halbserie entsprechend bescheiden.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde begann neben der Hallensaison auch bereits auf dem Feld. "Wir haben schon angefangen und zweimal draußen trainiert", erklärt Guglielmi den Fahrplan für die Vorbereitung, in der er sich auf "vor allem starke Testspielgegner" freut. Den Anfang macht am kommenden Sonntag (12. Januar) der Duisburger SV aus der Bezirksliga.