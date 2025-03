Blau-Weiß Mintard muss gegen Blau-Weiß Dingden, den neuen Tabellenführer, eine bittere Last-Minute Niederlage hinnehmen. Trainer Marco Guglielmi ist trotzdem stolz auf sein Team.

In der Landesliga 2 Niederrhein hat es nach dem 22. Spieltag es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben.

Weil Adler Union Frintrop zweimal in Folge gegen abstiegsbedrohte Teams nicht über ein Remis hinausgekommen ist, haben sie wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegenlassen. Auch der SV Budberg musste zuletzt zwei Niederlagen hintereinander einstecken.

Diese Situation wusste die Mannschaft von Trainer Jürgen Stratmann zu nutzen. Zu Hause gewann Blau-Weiß Dingden die Partie gegen Blau-Weiß Mintard und grüßt somit wieder von oben. Mit zwei Punkten Vorsprung steht man momentan auf dem ersten Platz.

Doch die Partie gegen Mintard entschied sich erst kurz vor Schluss, lange sah es noch einem 0:0 aus. Dingdens Joker Hannes Göring traf nur wenige Sekunden vor dem Ende zum 1:0 Endstand und erlöste die Mannschaft, die durch den späten Treffer drei Punkte mitnahm.

Als nächstes geht es für den Tabellenführer gegen die abgeschlagene SpVgg Steele 03/09, die auf dem letzten Platz steht. Allerdings wird das Spiel kein Selbstläufer. Steele holte zweimal in Folge ein Remis gegen oben stehende Teams.

Marco Guglielmi, Trainer der Mintarder, wusste schon vor dem Dingden-Spiel, was für eine schwierige Aufgabe auf seine Akteure zukommen wird. "Das ist ein 120%-Spiel, da reichen keine 100% Leistung, da muss jeder einen super Tag erwischen, aber genau das traue ich meiner Mannschaft zu", erklärte er im Vorfeld der Begegnung.

Im Hinspiel war die DJK Blau-Weiß Mintard das glückliche Team und konnte mit 3:1 gewinnen. Dies war im Rückspiel nicht drin. Für Mintard war der späte Treffer der Gäste sehr bitter. Ohne Punkte im Gepäck ging es zurück nach Mühlheim.

Der Coach zeigt sich in seiner Analyse trotz der Niederlage stolz auf die Leistung seines Teams: "Die Mannschaft hat ihr Herz auf dem Platz gelassen und alle haben gekämpft. Das ist es, was ich fordere. Wenn man dann unglücklich verliert, ist das zwar bitter, aber jeder kann danach guten Gewissens in den Spiegel schauen. Ich hätte es den Jungs gegönnt. Sie haben es geschafft, gegen den Tabellenführer und die beste Offensive der Liga keine Torchance aus dem Spiel zuzulassen. Leider bringt uns dann ein Standard in der 96. Minute auf die Verliererstraße. Ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft."

Nach der Niederlage bleibt Mintard weiterhin auf dem siebten Platz in der Landesliga 2. Für Guglielmis Team geht es mit einem Heimspiel gegen den FC Blau-Gelb Überruhr weiter, der noch immer um den Klassenerhalt kämpft.