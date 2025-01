Für die DJK Blau-Weiß Mintard beginnt das neue Jahr mit einem Titel. Der Hallenstadtmeister freut sich dabei über eine starke Mannschaftsleistung. Insgesamt 4500 Zuschauer.

Die DJK Blau-Weiß Mintard ist der 50. Hallenstadtmeister in Mülheim. Vor rund 2000 Zuschauern in der Westenergie Stadthalle sicherte sich der Landesligist im Finale gegen den klassenhöchsten Vertreter Mülheimer FC 97 den Titel. (Der Liveticker zum Nachlesen)

"Was uns heute ausgemacht hat, war die geschlossene Mannschaftsleistung", analysierte Mintard-Trainer Marco Guglielmi nach dem Titelgewinn. "Wir haben hier nicht die überragenden Einzelspieler in der Halle, da hatten andere Mannschaften Typen, die ein Spiel allein entscheiden können." Finalgegner MFC zum Beispiel, für den Cem Sabanci 15 Mal traf und sich damit die Torjägerkanone sicherte.

Doch gegen Blau-Weiß reichte das nicht zum Finalerfolg. "Wir haben versucht, das Ganze über das Kollektiv zu gewinnen und auch Rückschläge wegzustecken", erklärte Guglielmi. Schon im Halbfinale kassierte Mintard in den Schlusssekunden den Ausgleich, im Endspiel hielt eine frühe 1:0-Führung ebenfalls nur in die letzte Minute.

Beide Male fiel die Entscheidung schließlich vom Punkt, im Neunmeterschießen behielt Mintard die Nerven. "Und das zeichnet eine gute Mannschaft aus, dass sie nicht die Köpfe hängen lässt, sondern das Elfmeterschießen gewinnt."

Es war fair, wenig Verletzte, gute Spiele und Spannung bis zum Schluss. Die kurze Rangelei - manchmal ist das so - haben wir gut in den Griff bekommen Peter Hein, Faschaftsvorsitzender Mülheim

In der Tat ragte kein Blau-Weißer heraus. "Die Torschützen waren bei uns gleich verteilt", freute sich Guglielmi, der erst vor kurzer Zeit das Ruder in Mintard übernahm und die Mannschaft nun auf die Rückrunde in der Landesliga vorbereiten wird. "Das war der Schlüssel zum Erfolg, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."

Insgesamt konnten sich die Verantwortlichen über 4500 Zuschauer an drei Tagen freuen. Bis auf eine kurze Unruhe im Halbfinale zwischen Mintard und dem 1. FC Mülheim blieb es auf und neben dem Platz friedlich. Die Situation konnte von Ordnungsdienst und Polizei aber schnell geklärt werden.

"Wir sind sehr zufrieden mit der gesamten Veranstaltung. Es war fair, wenig Verletzte, gute Spiele und Spannung bis zum Schluss. Die kurze Rangelei - manchmal ist das so - haben wir gut in den Griff bekommen", zog Fachschaftsvorsitzender Peter Hein ein positives Fazit und freute sich bereits auf die kommende Austragung: "Die 51. wird genau so toll werden wie die 50. in diesem Jahr."

Platz drei holte sich übrigens der 1. FC Mülheim, der sein Neunmeterschießen gegen den Mülheimer SV 07 gewann. Hier wurde direkt vom Punkt entschieden. Vorjahressieger VfB Speldorf musste sich am Finaltag bereits nach der Gruppenphase verabschieden.