In Mülheim wird zum 50. Mal der Hallenstadtmeister gekürt. Der Finaltag im RevierSport-Liveticker zum Nachlesen.

In Mülheim wird der erste Titel des Jahres vergeben: Am ersten Januarwochenende wird in der Westenergie Sporthalle der Stadtmeister ermittelt. RevierSport ist live dabei!

19:53: Das war es dann auch schon wieder mit der 50. Mülheimer Hallenstadtmeisterschaft. Der Hallenfußball geht hier in der Westenergie Sporthalle aber morgen weiter: Dann steigt hier das NRW-Traditionsmasters. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.

Finale: Mülheimer FC - Blau-Weiß Mintard 3:5 n.N.

0. Jetzt geht es hier um den Titel. Wer krönt sich zum Stadtmeister der 50. Ausgabe hier in Mülheim?

1. Das letzte Spiel des Tages läuft.

4. Der Landesligist legt vor: Mühlenfeld macht das erste Finaltor. Damit sichert sich der Mintarder den nächsten Tankgutschein.

9. Ein bisschen mehr muss der Oberligist hier machen um auszugleichen. Über die Hälfte des Spiels ist bereits um, Blau-Weiß gerade mit einer guten Gelegenheit zum 2:0.

11. Der MFC hat hier viel Ballbesitz, kann aber zu selten Gefahr anrichten. Die Gegenstöße von Blau-Weiß sind nicht zu verachten.

13. Noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr. Sichert sich Mintard hier den Titel?

15. Ausgleich in der Schlussminute! Sat erzielt das 1:1 für den MFC.

15. Das war's! Auch die Entscheidung fällt hier und heute vom Punkt.

Cem Sabanci lässt für den MFC liegen, Mintard geht 2:1 in Führung.

Sat verwandelt oben links, Heppner zieht mit. 3:2 Mintard.

Der MFC vergibt erneut, Abdeslam behält die Nerven - 4:2 für Blau-Weiß.

Der MFC kann verkürzen, auch weil Mbombo vergibt.

Ossmann pariert den folgenden Neunmeter! Blau-Weiß Mintard holt den Titel in der Jubiläumsausgabe!

Spiel um Platz 3: 1.FC Mülheim - Mülheimer SV 5:4 n.N.

Der dritte Platz wird hier in Kürze ausgespielt - allerdings nicht mit einem Spiel über 15 Minuten, sondern mit einem Neunmeterschießen.

1:1 steht es nach den ersten beiden Schützen.

Auch die nächsten Schützen geben sich keine Blöße. 2:2.

Jetzt der erste Fehlschuss beim 1.FC Mülheim, der Mülheimer SV führt 3:2.

Zwei Schüsse, zwei Tore - 4:3.

Nach den ersten fünf Schützen steht es 4:4. Jetzt kann jeder Fehlschuss entscheiden.

Da der Mülheimer SV vergibt, holen sich die Styrumer Platz drei.

Halbfinale 2: Blau-Weiß Mintard - 1.FC Mülheim 7:5 n.N.

1. Es geht direkt weiter, wer folgt dem Mülheimer FC ins Endspiel?

1. Führungstor mit Diskussionsbedarf. Nach einer Balleroberung für Blau-Weiß reklamieren die Styrumer auf Foul, Mintard spielt den Angriff zu Ende und macht das 1:0.

2. Doppelter Schock für den 1.FC: nur wenige Augenblicken nach dem ersten Gegentor legt Mbombo nach.

3. Hier ist richtig was geboten. Marco Olivieri stellt den Anschluss für den 1.FC wieder her - 1:2 aus Styrumer Sicht.

4. Alles wieder auf Anfang! Khalil Bentaleb gleicht aus, 2:2 der neue Spielstand.

7. Es ist laut in der Halle, ein Großteil der Unterstützung gilt hier den Styrumern. Nach einem Foul ist das Spiel gerade unterbrochen.

8. Nichts wildes, das Spiel läuft wieder.

9. Mintard geht sehenswert wieder in Führung. Mbombo jagt den Ball in den linken Knick zum 3:2.

10. Lautes Pfeifkonzert in der Halle, als der Pfiff des Schiedsrichters nach einem vermeintlichen Foul des Mintarder Torwarts stumm bleibt. Die letzten fünf Minuten brechen an.

12. Es wird immer nickliger, immer intensiver. Was passiert hier in den Schlussminuten?

14. Top Chance zum Ausgleich, aber Styrum kann nicht verwandeln. War das die letzte Chance?

15. Unfassbar. Ein indirekter Freistoß aus acht Metern für die Styrumer. Doch vor der Ausführung kommt es direkt an der Bank von Blau-Weiß hinter dem Tor zu Tumulten. Unübersichtliche Szenen, Polizei und Ordnungsdienst sind im Einsatz.

15. Die Situation scheint sich weitestgehend zu beruhigen. Gleich soll es hier weitergehen, 23 Sekunden zeigt die Uhr noch an.

15. Und der Ball geht rein! Styrum erkämpft sich hier tatsächlich das Neunmeterschießen. 3:3 - da war alles dabei.

Mintard wird das Neunmeterschießen beginnen.

Nach den ersten beiden Versuchen führt Mintard 1:0, Styrum hat verschossen.

Vier Schützen, zwei Tore: Barone verwandelt, nachdem Renning pariert hat.

Mintard macht mit Glück das 2:1, Bentaleb gleicht trotz Ausrutscher aus. 2:2 nach je 3 Schützen.

Heppner bleibt cool und bringt Mintard in Führung, den folgenden Versuch hält Ossmann.

Für Mintard übernimmt Mühlenfeld Verantwortung und verwandelt souverän. Damit ist Mintard weiter, Styrum kämpft gleich im Neunmeterschießen um Platz drei.

Halbfinale 1: Mülheimer FC - Mülheimer SV 5:2

1. Der Ball rollt. Wer löst das erste Finalticket?

2. In diesem Spiel sehen wir auch die beiden besten Torschützen des Turniers, Cem Sabanci und Pascal Roenz.

2. Den ersten Treffer macht aber ein anderer - Serhat Sat erzielt das 1:0 für den MFC.

6. Chance zum Ausgleich, aber MFC-Torwart Isik pariert.

8. Der Oberligist mit dem 2:0. Servet Aydin erhöht, jetzt wird es schwer für den Außenseiter.

10. Der Anschluss. Ein Tor des Willens von Tschierske, der sich gegen zwei Gegner durchsetzt und halb im Fallen am Torwart vorbei spitzelt. Nur noch 1:2 aus Sicht des MSV 07.

12. Sabanci nähert sich dem Titel des besten Torschützen mit seinem 3:1. Nur wenig später macht Sat seinen zweiten Treffer, 4:1 jetzt die MFC-Führung.

14. Der Mülheimer SV kommt zum 2:4, das ist aber nicht von langer Dauer. Direkt im Gegenzug macht erneut Sat das 5:2.

18:00: In einer Viertelstunde geht es dann mit den Halbfinals weiter. Die lauten wie folgt:

Mülheimer FC - Mülheimer SV 07

Blau-Weiß Mintard - 1.FC Mülheim

Spiel 12: BW Mintard - TuSpo Saarn 1:0

1. Das letzte Spiel der Gruppenphase läuft. TuSpo Saarn reicht ein Remis zum Weiterkommen, nur bei einer Niederlage gegen Mintard würde der Mülheimer SV noch an den Saarnern vorbei gehen

6. Wahnsinnig hoch ist das Tempo bei dieser Partie nicht. Klar, Mintard ist schon weiter und mit dem Punkt Gruppensieger, auch TuSpo kann mit dem Unentschieden gut leben.

8. Jetzt muss Saarn aber mehr machen. Robin Müller erzielt das 1:0 für Mintard.

12. Gelbe Karte, Mintard in Unterzahl. Das sollte TuSpo jetzt nutzen, wollen sie es uns Halbfinale gegen den Mülheimer FC schaffen.

15. TuSpo gelingt kein Treffer mehr. Mit einem 1:0 schießt Blau-Weiß Mintard sich zum Gruppensieg und TuSpo Saarn in den Feierabend.

Spiel 11: VfB Speldorf - 1.FC Mülheim 3:4

0. Endspiel in Gruppe A! Hinter Gruppensieger Mülheimer FC geht es hier im direkten Duell um Platz zwei. Den sichert sich der Sieger, bei einem Unentschieden hätte der 1.FC Mülheim das Torverhältnis auf seiner Seite.

2. Der 1.FC Mülheim kann zuerst zu stechen. Gianluca Barone macht das 1:0.

5. Sehr sehenswert. Manzelmann gleicht aus der Drehung zum 1:1 aus. Dennoch fehlt Speldorf weiter ein Tor zum Halbfinale.

9. Hier ist jetzt richtig Feuer drin, Speldorf hat ein kleines Plus an Chancen, aber es ist hier ein echter Schlagabtausch.

10. Strafstoß für Speldorf. Janis Timm verwandelt links, 2:1 für den Titelverteidiger. Jetzt wären die Styrumer draußen.

11. Der erneute Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten, wieder trifft Barone.

11. Styrum ist mit einem Bein im Halbfinale, durch das 3:2 durch Olivieri braucht Speldorf wieder zwei Tore. Was für ein Hin und Her!

13. Noch zwei Minuten, der VfB wirft alles nach vorne. Wackeln die Styrumer nochmal?

15. In der Schlussminute fällt auf beiden Seiten je ein Treffer. 4:3 gewinnt der 1.FC Mülheim und zieht damit ins Halbfinale ein. Der Titelverteidiger ist raus.

Spiel 10: RW Mülheim - Mülheimer SV 2:7

1. Letzter Strohhalm für den MSV 07: mit einem Sieg ist das Halbfinale zumindest noch möglich, für Rot-Weiss ist die Reise nach diesem Spiel sicher zu Ende.

3. Es geht schnell los. Rot-Weiss geht früh in Führung, doch die 07er gleichen quasi im Gegenzug aus.

6. Das 2:1 für den Mülheimer SV, Pascal Roenz ist der Torschütze.

7. Prompt der nächste Treffer: Robin Götze versenkt den Ball unten links zum 3:1.

9. Der MSV arbeitet an seinem Torverhältnis, muss aber nach dem vierten Treffer auch das zweite Gegentor schlucken. 4:2 jetzt.

12. 2000 Zuschauer dürfen die Organisatoren heute begrüßen.

14. Der MSV 07 legt sein fünftes Tor nach. Da es das 50. des Finaltags ist, darf sich Torschütze Pascal Roenz über einen Tankgutschein über 100 Euro freuen. Das freut ihn so sehr, da macht er auch gleich noch das 6:2.

15. Doch das war es noch nicht, auch der letzte Treffer gelang Roenz.

Spiel 9: SV Heißen - Mülheimer FC 1:5

1. Der MFC ist bereits sicher im Halbfinale, da sich im anderen noch offenen Gruppenspiel Speldorf und der 1.FC die Punkte wegnehmen. Heißen ist bereits ausgeschieden.

6. Ein schöner Angriff führt zum 1:0 für den MFC, Torschütze ist am Ende Muhammed-Ali Karkar.

7. Nur wenig später stellt Sabanci auf 2:0.

10. Serhat Sat macht das 3:0 für den MFC. Am Ende konnte ein Verteidiger des SVH nicht mehr klären.

13. Sabanci macht seinen nächsten Treffer. Der MFC-Spieler kann noch auf den Torschützenkönig -Titel hoffen. Auf der anderen Seite macht auch Ercan Aydigmus sein Tor - 4:1 jetzt für den Oberligisten.

15. In der Schlussminute fällt noch das 5:1.

Spiel 8: BW Mintard - RW Mülheim 3:0

1. Die ganz schnelle Führung für Mintard. Noah Devran Andich Abdeslam macht das frühe 1:0.

3. Der Landesligist legt schnell nach. 2:0 nach knapp drei Minuten.

8. Mit der Führung im Rücken hat der Favorit hier die Kontrolle übernommen. Mit dem zweiten Sieg des Tages wäre Mintard sicher im Halbfinale.

12. Fast das 3:0, nach einem schönen Solo landet der Abschluss allerdings nur am kurzen Pfosten.

15. Mit noch zehn Sekunden auf der Uhr gelingt Mintard der dritte Treffer.

Spiel 7: VfB Speldorf - SV Heißen

1. Titelverteidiger Speldorf mit ein wenig Druck. Gegen den Kreisligisten ist ein Sieg wohl Pflicht, soll es ins Halbfinale gehen.

3. Und tatsächlich schlägt der SV Heißen zuerst zu. Asil Gerem mit dem 1:0 für den Außenseiter.

5. Speldorf stellt alles auf Anfang, Aldemir mit dem 1:1.

8. Per Standard geht Speldorf in Führung, nach einem Freistoß trifft Fritzsche zum 2:1.

10. Kevin Mouhamed erhöht. 3:1 für den VfB.

12. Jannis Timm legt das 4:1 nach.

13. Speldorf macht es deutlich und arbeitet am Torverhältnis. Sall stellt auf 5:1.

15. Das 2:5 durch Marvin Hohensee ist nur noch Ergebniskosmetik, kurz darauf ist Schluss.

Spiel 6: Mülheimer SV - TuSpo Saarn 2:2

2. Wie schon im ersten Spiel geht TuSpo in Führung, diesmal trifft Jenusan Uthayakumar noch früher.

8. Ausgleich! Paul Simon Klug macht das 1:1.

10. Spiel gedreht, Pascal Roenz bringt den MSV mit 2:1 in Führung.

11. Stedter kommt mit viel Dynamik über rechts, zieht an seinem Gegenspieler vorbei und gleicht aus - 2:2.

15. In der Schlussminute Chancen auf beiden Seiten, als die Sirene ertönt steht ein 2:2 auf der Anzeigetafel.

Spiel 5: Mülheimer FC - 1.FC Mülheim 3:1

1. Punkt- und torgleich geht es für beide in die Partie.

7. Ein wirklich gutes und flottes Spiel mit leichten Vorteilen für den 1.FC. Auf Tore warten wir aber noch vergebens.

8. Mülheim belohnt sich für eine gute Partie, Moreira netzt zum 1:0.

10. Der Ausgleich, Sabanci macht das 1:1.

12. Der MFC dreht die Partie. Uzun macht das vor dem Tor stark und macht das 2:1 für den Oberligisten.

13. Abseits des Balles gab es eine kleine Streitigkeit, Zwei Minuten Zeitstrafe gegen den 1.FC.

15. Sabanci sorgt für den Schlusspunkt. Mit der Sirene trifft er zum 3:1 für den MFC.

Spiel 4: TuSpo Saarn - RW Mülheim 4:0

Die letzten zwei Mannschaften greifen in wenigen Momenten ins Geschehen ein. Rot-Weiss schaffte es letztes Jahr ins Endspiel.

5. Jannis Stedter bringt TuSpo in Führung.

6. Auch im Liga-Alltag treffen die beiden in der Kreisliga A aufeinander. Hier liegt TuSpo (3.) vor Rot-Weiss (7.).

7. Die erste Gelbe Karte des Tages gibt es gegen Rot-Weiss. Damit verbunden gibt es zwei Minuten Zeitstrafe.

9. Die Überzahl kann Saarn nutzen und auf 2:0 erhöhen. Kurz darauf gibt es auch gegen TuSpo Gelb, Rot-Weiss in Überzahl.

12. Die Unterzahl übersteht TuSpo schadlos. Weiter 2:0, jetzt auch wieder Vier gegen Vier.

13. Schöne Bewegung von Simon Sander, der beim Abschluss nervenstark auf 3:0 stellt.

14. Die Entscheidung, TuSpo schraubt das Ergebnis auf 4:0.

Spiel 3: 1.FC Mülheim - SV Heißen 4:1

1. Als einziger A-Ligist ist der SV Heißen in der Gruppe A Außenseiter. Das erste Tor gelingt ihnen aber nach wenigen Augenblicken durch Marvin Hohensee.

4. Ein sehenswerter schneller Doppelpass bringt Heißen aus der Ordnung, Gianluca Barone gleicht zum 1:1 aus.

10. Zunächst hat Heißen noch Glück, als ein Schuss des 1.FCM ans Aluminium fliegt. Kurz darauf steht es dann aber doch 2:1, wieder trifft Barone.

12. Doppelchance zum Ausgleich, aber die Styrumer können in höchster Not retten.

13. Auf der Gegenseite erhöht Hatim Bentaleb auf 3:1.

15. Auch das 4:1 geht auf das Konto der Styrumer Nummer 95.

Spiel 2: Mülheimer SV - BW Mintard 2:3

6. Fünf Minuten sind torlos absolviert. Bisher ein Spiel auf Augenhöhe, viele Chancen gibt es nicht.

7. Dann fallen direkt auf beiden Seiten Treffer: Mintard legt mit einem abgefälschten Schuss vor, der MSV kommt per Abpraller sofort zurück. 1:1.

8. Lukas Mühlenfeld bringt Mintard wieder in Führung.

9. Auch die hält nicht lang, diesmal gleicht Mohammad Shihada aus.

14. Eine intensive Partie neigt sich dem Ende entgegen und Mintard geht durch Müller in Führung. Können sie den Sieg über die Zeit bringen?

Spiel 1: Mülheimer FC - VfB Speldorf 4:1

1. Das erste Spiel läuft.

2. Und das erste Tor lässt nicht lange auf sich warten, Oberligist MFC geht 1:0 in Führung. Uzun trifft per Linksschuss.

6. Das 2:0 für den MFC. Nach einem Ballgewinne geht es schnell, Cem Sabanci verwandelt ins lange Eck.

9. Bislang ist es ein starker Auftritt des Oberligisten. Vorjahressieger VfB kommt nicht oft in die gefährliche Zone oder zu Abschlüssen.

11. Wohl die Vorentscheidung. Alwin Weber wird zwar am Trikot gezogen, setzt sich aber durch und versenkt den Ball zum 3:0.

12. Kurze Hoffnung für den VfB, der auf 1:3 verkürzt. Doch der MFC schlägt umgehend zurück, 4:1 steht es jetzt.

14:10: Fachschafts-Präsident Peter Hein begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Veranstaltung. Vor jedem ersten Spiel einer Mannschaft werden die Spieler vorgestellt.

13:55: Es ist noch voll am Einlass, daher verschiebt sich der Anstoß der ersten Partie um 15 Minuten.

13:30: Die Halle füllt sich langsam. Die ersten Spieler machen sich auf dem Kunstrasen bereit, in knapp einer halben Stunde geht es los.

13:00: Ein Blick auf die heutigen Favoriten: Der Mülheimer FC 97 ist als Oberligist der klassenhöchste Teilnehmer. Titelverteidiger VfB Speldorf und Blau-Weiß Mintard sind als Landesligisten dabei, im Vorjahr schaffte Rot-Weiss Mülheim den Sprung ins Finalspiel. Fachschafts-Vorsitzender Peter Hein schätzte ein: "Da freuen wir uns sehr drauf, es sind sehr spannende Begegnungen dabei."

12:30: Um 14 Uhr eröffnen der Mülheimer FC und der VfB Speldorf den Finaltag. Der Spielplan der Gruppenphase:

Spiel 1: Mülheimer FC - VfB Speldorf (Gruppe 1)

Spiel 2: Mülheimer SV - BW Mintard (Gruppe 2)

Spiel 3: 1.FC Mülheim - SV Heißen (1)

Spiel 4: TuSpo Saarn - RW Mülheim (2)

Spiel 5: Mülheimer FC - 1.FC Mülheim (1)

Spiel 6: Mülheimer SV - TuSpo Saarn (2)

Spiel 7: VfB Speldorf - SV Heißen (1)

Spiel 8: BW Mintard - RW Mülheim (2)

Spiel 9: SV Heißen - Mülheimer FC (1)

Spiel 10: RW Mülheim - Mülheimer SV (2)

Spiel 11: VfB Speldorf - 1.FC Mülheim (1)

Spiel 12: BW Mintard - TuSpo Saarn (2)

12:00: Zum Reglement: Auch heute sind pro Mannschaft vier Feldspieler plus Torhüter im Einsatz, gespielt werden 15 Minuten. In den K.O.-Spielen folgt bei einem Unentschieden ein Neunmeterschießen. Der dritte Platz wird ebenfalls mit einem Neunmeterschießen ermittelt.

11:30: Gespielt wird hier heute in zwei Gruppen mit je vier Teams. Die Plätze eins und zwei berechtigen fürs Finale, vier Teams werden die Gruppenphase nicht überstehen.

Hier beide Gruppen im Überblick:

Gruppe 1: Mülheimer FC 97, VfB Speldorf, 1. FC Mülheim, SV Heißen.

Gruppe 2: Mülheimer SV 07, Blau-Weiß Mintard, TuSpo Saarn, Rot-Weiss Mülheim.

11:00: Für die richtige Stimmung sorgen sollen am heutigen Finaltag auch die Zuschauer in der Westenergie Sporthalle. Fachschafts-Vorsitzender Peter Hein hoffte nach der Vorrunde auf 1800 Zuschauer für die Endrunde und zog nach einer extrem fairen Vorrunde ein erstes positives Zwischenfazit.

10:30: 15 Mannschaften gingen letzte Woche in die Vorrunde, acht können heute noch den Titel holen. Für den VfB Speldorf, den Mülheimer FC 97, Blau-Weiß Mintard, Rot-Weiss Mülheim, den Mülheimer SV 07, der 1. FC Mülheim-Styrum, TuSpo Saarn und der SV Heißen geht es um den MWB-Cup 2024/25.

10 Uhr: Finale! Am heutigen Samstag (4. Januar) wird in Mülheim der erste Titel des Jahres vergeben. Gesucht wird der Sieger des MWB-Cups, der Hallenstadtmeisterschaft Mülheim. Dieses Jahr ist es eine besondere Ausgabe, zum 50. Mal werden die besten Hallenfußballer der Stadt gesucht.