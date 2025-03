Der Mülheimer SV konnte durch den 5:4-Erfolg gegen GSG Duisburg den dritten Sieg in Folge einfahren. Der direkte Abstieg: Unwahrscheinlich. Doch die Relegation ist noch lange nicht abgewendet.

Am 24. Spieltag der Bezirksliga 6 Niederrhein konnte der Mülheimer SV 07, der um den Klassenerhalt kämpft, in einem verrückten Spiel gegen GSG Duisburg mit 5:4 gewinnen. Dadurch schob sich der SV am 1. FC Mülheim-Styrum vorbei auf Platz zwölf.

Oliver Vössing, Cheftrainer des MSV 07, sah ein gutes Spiel seiner Mannschaft, jedoch war ihm die Chancenverwertung ein Dorn im Auge. "Es war natürlich ein erfolgreiches Spiel für uns, auch das Tor in der letzten Minute zu machen. Eigentlich hätten wir in der ersten Halbzeit schon alles klarmachen müssen. Da haben wir Tore liegen lassen."

Zur Halbzeit stand es 2:1 für Mülheim, doch in der 55. Minute stand es auf einmal schon 4:3. In der 86. Minute macht GSG sogar den 4:4-Ausgleich. "Wir haben klare Möglichkeiten liegen lassen und haben uns dann selber in diese missliche Lage mit dem Unentschieden gebracht", blickt Vössing auf den verrückten Spielverlauf zurück.

Den Siegtreffer konnte dann Philipp Reis (90' +2) erzielen. Laut Trainer Vössing ein "wunderschönes Tor". Damit waren die drei Punkte besiegelt.

Mit 32 Punkten ist der erste Abstiegsplatz nun schon 16 Punkte weg. Der direkte Abstieg sollte also verhindert sein, doch zum Relegationsplatz sind es nur sechs Punkte. Bei noch zehn verbleibenden Partien ist also noch nichts entschieden.

Neuaufbau trägt endlich Früchte

Im vergangenen Sommer gab es beim MSV 07 laut Vössing "einen großen Umbruch". Der Kader der Mülheimer besteht aus vielen jungen Spielern, die in der vergangenen Saison teilweise noch Kreisliga gespielt haben. "Die Mannschaft findet sich immer mehr. Wir hatten einen großen Umbruch und die Jungs haben sich von Spieltag eins an entwickelt. Jetzt gerade gibt es eine Phase, in der sich die erlernten und trainierten Dinge in Erfolg ummünzen", lobt Übungsleiter Vössing sein Team.

Der MSV 07 musste sich mit acht Unentschieden am häufigsten in der Liga die Punkte teilen. "Wir haben bisher ein bisschen Pech gehabt, bei den ganzen Unentschieden kann das Pendel mal nach links und mal nach rechts ausschlagen. Jetzt sieht es so aus, als wären wir mal auf der Siegerseite."

Die drei Siege in Folge geben Rückenwind, doch vor dem Mülheimer SV liegen harte drei Spieltage. Es warten Tabellenführer Werden-Heidhausen (30. März, 15:15 Uhr), danach kommt der Sechste SuS 09 Dinslaken (06. April) und am Spieltag darauf geht es für den MSV 07 zum Drittplatzierten Rheinland Hamborn (12. April).

Für den 59-jährigen Vössing ist klar: "Wir haben nichts zu verlieren. Für uns sind das Bonusspiele. Unsere Gegner sind die direkten Konkurrenten. Die Spiele, die jetzt kommen, können uns helfen, aber wir sollten sie hauptsächlich genießen und lernen. Wer weiß, vielleicht nehmen wir ja sogar den ein oder anderen Punkt mit", blickt der Cheftrainer auf die kommenden Wochen.