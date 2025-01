Die DJK Blau-Weiß Mintard rüstet das Team für den weiteren Verlauf der Rückrunde auf. Vom 1. FC Wülfrath wechselt Torhüter Leon Ossmann nach Mülheim.

Der 24-Jährige ist in Mülheim und in der Landesliga kein Unbekannter. In der Saison 2023/2024 absolvierte der Keeper noch 38 Spiele für den VfB Speldorf. Dazu kommen Erfahrungen bei Blau-Gelb Überruhr, Sport- und Spielvereinigung Velbert und den Sportfreunden Niederwenigern.

"Wir haben Leon in erster Linie mit Hinblick auf die nächste Saison verpflichtet, da aktuell leider nicht feststeht, ob unser jetziger Torwart Fabian Müske beruflich im Ruhrgebiet bleiben kann. Zudem hat sich Dominik Langenberg aufgrund einer langwierigen Verletzung zum Jahresende abgemeldet. Wenn dann ein Spieler wie Leon Ossmann auf dem Markt ist, mussten wir einfach jetzt schon handeln. Damit sind wir mit unseren Torleuten erstmal hervorragend aufgestellt", erklärt Trainer Marco Guglielmi.

"Ich freue mich sehr, dass wir die Verpflichtung von Leon Ossmann umsetzen konnten. Er ist ein absoluter Toptorwart für die Landesliga. Ich glaube, er ist ein Fußballverrückter im positiven Sinne, der immer gewinnen will. Solche Typen mag ich. Er wird unsere Mannschaft beleben! Fußballerisch ist er gerade mit dem Ball am Fuß einer der besten Torhüter, die ich kenne. Und mit 24 Jahren ist seine Entwicklung auch noch lange nicht zu Ende. Da werden wir ihm helfen noch besser zu werden", sagt Guglielmi weiter.

Blau-Weiß Mintard rangiert nach 18 Spielen mit 28 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz und besitzt einen Acht-Punkte-Rückstand auf Rang zwei sowie einen Zehn-Zähler-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Zum Start des neuen Spieljahres 2025 geht es für Mintard mit einem Heimspiel los. Am 9. Februar (Sonntag, 15.30 Uhr) ist Arminia Klosterhardt zu Gast. Eine Woche später steht das Auswärtsspiel in Duisburg bei den Sportfreunde Hamborn 07 weiter.