In den Vorjahren war Arminia Klosterhardt in der Landesliga Niederrhein ein Kandidat für die erweiterte Spitze. Nach einem schwachen Saisonstart heißt es jetzt Abstiegskampf.

Das war nicht die erste Saisonhälfte, die man sich bei Arminia Klosterhardt vorgestellt hatte. Statt in der oberen Tabellenhälfte finden sich die Oberhausener nach 18 von 34 Partien mitten im Abstiegskampf der Landesliga Niederrhein 2 wieder.

Nach einem verpatzten Saisonstart holte die Mannschaft von Ex-RWO-Profi Marcel Landers erst am 7. Spieltag den ersten Sieg und konnte den Keller bis Weihnachten nicht verlassen. Im Gegenteil, als Vorletzter droht den Klosterhardtern die Bezirksliga.

Eine Trainerdiskussion gibt es trotzdem nicht, stellte Sportchef Andre Stange zum Hinrundenende gegenüber RevierSport klar. Im neuen Jahr gilt der volle Fokus am Hans-Wagner-Weg dem Klassenerhalt.

Arminia-Cheftrainer Marcel Landers über...

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein: Was soll ich sagen, die Hinrunde war natürlich nicht gut, nicht zufriedenstellend. Wir laufen dem ganz, ganz schwachen Saisonstart immer noch hinterher. Nach dem Budberg-Spiel haben wir ein paar Spiele gewonnen, verlieren aber die schweren Partien gegen Hamborn, Frintrop und Dingden. Das kann sicher mal passieren, bricht dir aber dadurch, dass du die ersten fünf Spiele null Punkte hattest, das Genick. Trotzdem haben wir uns an den Relegationsplatz rangerobbt und wissen, dass es für uns eine ganz schwere Rückrunde wird. Wir haben aber gezeigt, dass wir verstanden haben, worum es geht und dass wir anders auftreten müssen.

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: Das Budberg-Spiel, wo wir ein wirklich gutes Spiel gemacht und in der 90. Minute das 2:2 kassiert haben, war der Zeitpunkt, wo wir ein bisschen die Kurve bekommen und ein paar Spiele gewonnen haben. Und dass sich U19-Spieler wie Emre Yalcin gut etabliert haben.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: Die schlimmsten Momente sind für mich natürlich immer, wenn die Jungs sich verletzen. Zum Beispiel Samuel Zigadlo, der sich den Fuß gebrochen hat, solche Sachen sind nicht schön. Gut finde ich es dann, wenn diese Spieler zurückkommen.

…die Ziele für 2025 und was im Winter noch passiert: Wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Es wird bis zum letzten Spieltag gehen, da sind wir uns sicher. Wir werden uns richtig gut vorbereiten und personell nochmal nachlegen. Vom Lüner SV haben wir Olcay Yilmaz verpflichtet und werden weiter schauen, ob noch was geht. Wir wollen alles versuchen und werden alles daran setzen, das Ruder noch rumzureißen. Ich bin guter Dinge, dass wir es hinbekommen, auch wenn es nicht leicht wird.