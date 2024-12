Arminia Klosterhardt verabschiedet sich mit einem 2:6 gegen den VfB Bottrop in die Winterpause. Die Oberhausener überwintern auf einem Abstiegsplatz.

Arminia Klosterhardt gegen VfB Bottrop: 150 Zuschauer waren an die Sportanlage am Hans-Wagner-Weg gekommen, um das Nachbarschaftsduell zu verfolgen. Am Ende waren nach dem 6:2-Auswärtssieg nur die Gäste gut gelaunt. Diese führten schnell mit 3:0.

"Es hört sich blöd an: aber wir haben, bis auf die ersten 30 Minuten, eigentlich einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Wir geraten schnell mit 0:3 in Rückstand und rennen frühzeitig der Musik hinterher. Nach 30 Minuten ist eine Klatsche zu befürchten. Doch wir kommen kurz nach der Pause auf 2:3 heran und haben auch die Möglichkeiten auf das 3:3. Erst nach dem 2:4 und dem Platzverweis für unseren Torwart war die Messe gelesen", bilanziert Andre Stange.

Der Sportchef der Klosterhardter ist mit dem Ist-Zustand natürlich unzufrieden. Die Arminia hatte vor der Saison einen einstelligen Tabellenplatz angepeilt und findet sich nun im Abstiegskampf wieder.

Vier Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Stange: "Der Ist-Zustand ist nicht unser Anspruch, es ist frustrierend. Wir geben kein gutes Bild ab."

"Aber", betont Stange: "Die Verantwortung dafür müssen wir alle übernehmen. Ich habe als Sportchef auch Fehleinschätzungen dabei gehabt. Auch das Trainerteam hat bestimmt nicht alles richtig gemacht und zu großen Teilen hat auch die Mannschaft nicht das geliefert, was in ihr steckt. Ich bleibe dabei: Der Kader gibt viel mehr her als das, was die Mannschaft bisher gezeigt hat."

Eine Trainerfrage stellt sich in Oberhausen-Klosterhardt nicht - das sagte Stange auch noch einmal explizit: "Wir werden an Marcel Landers nicht rütteln. Wir werden jetzt unsere Wunden lecken und dann ab Januar versuchen alle zusammen da unten herauszukommen und Arminia Klosterhardt in der Landesliga halten."

Murat Özkul und Eren Canpolat (beide Ziel unbekannt) werden dabei nicht mehr helfen. "Es hat sportlich nicht gepasst. Wir werden uns von beiden Spielern trennen", verriet Stange.