In der Landesliga 2 am Niederrhein gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Diese rückte aber auch wieder einmal noch näher zusammen.

Nicht mehr Blau-Weiß Mintard, sondern der SV Budberg grüßt von der Sonne der Landesliga-Niederrhein-2-Tabelle. Der Grund: Im direkten Duell, einem echten Gipfeltreffen, gewann der SV Budberg mit 2:0 gegen Mintard. Moritz Paul war es, der vor 350 Zuschauern den SVB im Alleingang an die Tabellenspitze schoss. Paul? Ja, da war doch was: Der Stürmer lehnte im vergangenen Sommer einen Wechsel zum FC Schalke 04 II ab. RevierSport berichtete. Budberg liegt aktuell mit 19 Punkten an der Spitze, aber diese ist wirklich sehr eng beieinander. Bis Tabellenplatz 10, den die SG Schönebeck innehat, sind es gerade einmal nur sechs Zähler Vorsprung. Im oberen Drittel wollte eigentlich auch der SV Scherpenberg mitmischen. Doch für die Moerser läuft es seit Wochen nicht rund. Sie hinken ihren Erwartungen hinterher, liegen nur zwei Punkte über dem Strich. Nun gab es den nächsten Rückschlag. Gegen Kellerkind Arminia Klosterhardt kam die Mannschaft von Christian Mikolajczak nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Vor 120 Fans trafen Andre Rieger (13.) für Scherpenberg und Samet Kanoglu (72.) für Klosterhardt. Für die Klosterhardter war es immerhin Punktgewinn Nummer fünf in der Englischen Woche. Auch der FC Kray wollte sich in den letzten drei Spielen binnen weniger Tage nach vorne arbeiten. Dieses Unternehmen misslang. Die Essener holten gerade einmal einen Punkt - 0:0 in Klosterhardt - und verloren zwei Spiele. Nach dem 1:3 gegen Hamborn folgte nun ein 1:2 bei Blau-Weiß Dingden. Die bittere Realität für die Krayer, die sich auch nach oben hin orientieren wollten: ein Abstiegsplatz! Bartosz Maslon, Trainer des FC Kray, meinte gegenüber RevierSport: "Was soll ich dazu noch sagen? Wir haben an diesem Tag gesehen, wie brutal der Fußball sein kann. Wir waren dominant und haben eigentlich Ball und Gegner beherrscht. Wir gehen auch mit 1:0 in Führung. Dabei hätten wir zu diesem Zeitpunkt höher führen müssen. Auf der anderen Seite bekommen wir einen Doppelschlag. Wir sind jetzt natürlich alle am Boden und enttäuscht. Ich muss das auch erst einmal verdauen und die Jungs dann unter der Woche wieder aufrichten."

