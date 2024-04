Der SV Budberg hat einen richtigen Goalgetter in den eigenen Reihen. Der Aufsteiger spielt eine richtig solide Saison. Grund dafür ist insbesondere ein Mann.

In der letzten Saison machte der SV Budberg den zweiten Aufstieg in die Landesliga in ihrer Vereinshistorie perfekt. Das Abenteuer in der Landesliga Niederrhein 2 scheint in der laufenden Spielzeit ein voller Erfolg zu werden.

Budberg steht auf dem sechsten Tabellenplatz und hat sogar noch Platz vier in unmittelbarer Reichweite. Nach oben wird zwar nichts mehr gehen, doch für einen Neuankömmling macht der Sportverein eine richtig gute Figur.

Ein Faktor für diese kleine Erfolgsstory ist Stürmer Moritz Paul. In der Aufstiegssaison erzielte der heute 20-Jährige 40 Tore und war maßgeblich am Einzug in die Landesliga beteiligt. Diese Marke droht sogar eine Liga höher zu wackeln.

Paul steht in der laufenden Saison bei 34 Toren nach 29 gespielten Partien und führt somit die Torjägerliste mühelos an. Der zweitbeste Torschütze Jannis Schmitz kommt vom SV Biemenhorst - er traf bisher 25 Mal. Eine unfassbar beeindruckende Torausbeute, die das Interesse aus höherklassigen Ligen auf den jungen Stürmer zog.

Deshalb möchte ich noch in Budberg bleiben - zumindest erstmal über den Sommer hinaus. Den Schritt nach oben könnte ich mir in der Zukunft allerdings vorstellen. Moritz Paul

So hat nach RS-Infos sogar der FC Schalke 04 bei ihm angefragt - wohlgemerkt die zweite Garde, die in der Regionalliga aktiv ist. Von der Landesliga in die vierte Liga - auch das wäre schon ein sehr großer Schritt, jedoch kein unbekanntes Vorgehen auf Schalke. Im Januar 2022 wurde Niklas Castelle vom VfL Senden aus der Landesliga geholt. Der mittlerweile 21-Jährige stand in dieser Saison bei der 0:2-Heimmiederlage gegen den Hamburger SV sogar fünf Minuten in der 2. Bundesliga auf dem Platz.

Paul hat sich jedoch gegen einen Wechsel entschieden und lehnte ebenfalls mehrere Oberliga-Offerten knallhart ab.

Seinen Trainer Tim Wilke freut das selbstverständlich: "Moritz ist neben der absoluten Wichtigkeit auf dem Platz auch in erster Linie ein toller Mensch. Er ist extrem bodenständig, nimmt sich nichts raus und als Trainer ist es sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Es ist aufgrund seiner Qualität etwas Besonderes, dass er noch ein Jahr in unserem Dorfverein bleibt."

Gegenüber RevierSport wollte Paul zwar nicht über konkrete Angebote reden, auch nicht über das vermeintliche Interesse aus Gelsenkirchen, doch er gab seinen Grund für den Verbleib an: "Ich bin einfach sehr zufrieden und es macht Spaß, mit meinen Kumpels zu spielen. Deshalb möchte ich noch in Budberg bleiben - zumindest erstmal über den Sommer hinaus. Den Schritt nach oben könnte ich mir in der Zukunft allerdings vorstellen."

Vorübergehend wird der 20-Jährige demnach seine Schuhe weiterhin für den Dorfverein schnüren. Trotz der aufsteigenden Leistungen der Mannschaft möchte Paul jedoch nicht über einen möglichen Aufstieg in die Oberliga sprechen: "Es zählt erst einmal die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft und von mir persönlich. Unser Ziel sollte weiterhin der Klassenerhalt sein, denn man hat gesehen, dass wir zu Saisonbeginn noch Schwierigkeiten hatten."