Der SV Budberg ist der neue Spitzenreiter in der Landesliga Niederrhein 2. Trainer Tim Wilke spricht über den Saisonstart, das Saisonziel und über Top-Torjäger Moritz Paul.

Der SV Budberg ist weiterhin ungeschlagen in der Landesliga Niederrhein 2. Durch einen 2:0-Sieg gegen Spitzenreiter Blau-Weiß Mintard hat die Mannschaft von Trainer Tim Wilke mittlerweile die Tabellenführung übernommen.

„Nachdem wir eine durchwachsene Vorbereitung hatten, freut es mich umso mehr, dass wir so gut in die Saison gestartet sind. Wir sind sehr glücklich über unsere Spielweise und natürlich über diese phänomenale Punkteausbeute. Wir genießen diesen Lauf momentan einfach und freuen uns, Woche für Woche erneut zu spielen“, bilanzierte Wilke den Saisonstart seiner Mannschaft.

Trotz Tabellenführung sei beim SV Budberg der Aufstieg kein Thema. „Wir beim SV Budberg sind eigentlich eine typische Bezirksliga-Mannschaft. Dass wir im zweiten Jahr in der Landesliga so gut dastehen, freut uns natürlich sehr. Trotzdem geht es Jahr für Jahr bei uns darum, erstmal Punkte gegen den Abstieg zu sammeln", sagte Wilke.

Zwischen Budberg und dem Tabellenneunten PSV Wesel-Lackhausen liegen gerade einmal fünf Punkte. "Diese Landesliga ist unglaublich eng und jeder kann jeden schlagen. Wir treten natürlich Woche für Woche an, um drei Punkte zu holen, aber grundsätzlich ist die Entwicklung der Mannschaft das Hauptziel."

Das große Geld gäbe es zudem woanders, ergänzte der Trainer. "Mit unseren geringen finanziellen Mitteln sind wir eben auch für viele Spieler nicht attraktiv. Es geht darum, junge Spieler aus der eigenen Jugend zu integrieren und zu fördern. In der Partie gegen Mintard standen beispielsweise acht Spieler in der Startelf, die aus unserer eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben."

Eine besondere Erklärung für diesen Saisonstart hat der 49-Jährige allerdings trotzdem. Er betont: „Die Mannschaft, die vergangene Saison das letzte Spiel absolviert hat, ist nahezu identisch mit der Mannschaft aus dem Mintard-Spiel. Wir hatten über den Sommer nur zwei Neuzugänge. Da ist es klar, dass sich im Gegensatz zu anderen Vereinen bei uns die Abläufe schon frühzeitig eingespielt haben.“

Ein Spieler, der mit zwei Toren gegen Mintard erneut Matchwinner war, ist Moritz Paul. Der 21-Jährige traf vergangene Saison 43-mal und weckte damit das Interesse von zahlreichen Clubs.

Unter anderem soll die Zweitvertretung von Schalke 04, die in der Regionalliga West spielt, Interesse gezeigt haben. Doch Paul entschied sich dafür, weiterhin in seinem Heimatverein mit Freunden zu spielen. In dieser Saison konnte er bereits wieder acht Tore erzielen und ist damit maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt.

Wilke weiß die Qualität seines Top-Stürmers zu schätzen: „Er ist für uns ein ganz besonderer Spieler. Er ist nicht nur fußballerisch top, sondern auch ein bodenständiger und einfacher Typ. Er ist ein besonderer Mensch und deswegen total wichtig auf und neben dem Platz.”

Ein möglicher Wechsel seines Top-Stürmers ist für den 49-Jährigen bislang kein Thema. Er betonte: „Es ist für mich und den Verein noch lange kein Thema. Es wird sich alles fügen und wir werden uns mit Paul zur Wechselperiode zusammensetzen.”

Wilke stellte allerdings klar: „Wir sind uns bewusst, dass er Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber er wird den Verein im Winter auf keinen Fall verlassen. Er ist ein Budberger Junge.”