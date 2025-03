Kurioser Spieltag in der Landesliga Niederrhein 2. Nur Dingden gewann oben - durch ein Tor in der 96. Minute. Und die letzten sechs Teams verloren allesamt nicht.

Tag der Überraschungen in der Landesliga Niederrhein 2. Und das betrifft vor allem die Tabellenspitze, an der es mit BW Dingden einen neuen Tabellenführer gibt

Am Freitag legte der neue Spitzenreiter vor und besiegte Blau-Weiß Mintard durch ein Tor in der 96. Minute mit 1:0. Was für ein spätes Finale, gekürt von Patzern der Konkurrenz.

Fangen wir mit dem bisherigen Ersten aus Budberg an: Der lange souveräne Primus verlor zu Hause gegen Kellerkind Arminia Klosterhardt mit 0:1. Es war schon die dritte Pleite aus den letzten vier Partien. Dadurch ging es auf Platz drei und Klosterhardt ist im Rennen um den Klassenerhalt wieder voll dabei.

Neben Budberg enttäuschte Adler Union Frintrop. Zu Hause kam man gegen den VfB Speldorf, ebenfalls im Abstiegskampf, nicht über ein 2:2 hinaus. In Unterzahl ging man zwar mit 2:1 in Führung (73.), nachdem man zuvor schon 1:0 vorne lag, doch das 2:2 fiel kurz danach, gleichzeitig der Endstand.

Und bei Patzern meldete sich dann auch der VfB Bottrop zu Wort. Bei der SG Essen-Schönebeck gab es eine 3:5-Klatsche. Zwar ging der VfB in Führung, doch danach lieferte nur der Essener Klub, der auf 5:1 davonziehen konnte. Am Ende gab es für Bottrop nur Ergebniskosmetik.

Acht Tore in Schönebeck, zehn Treffer fielen sogar in Scherpenberg beim 4:6 gegen den ESC Rellinghausen - viel los beim Mittelfeld-Duell.

Schauen wir nach unten: Dort gewann nicht nur Klosterhardt, auch die SF 97/​30 Lowick konnten gewinnen - und das gegen den FC Kray, der nach dem 0:2 in Lowick nun selber wieder in der Bredouille ist. Vier Punkte sind es nur auf den Relegationsplatz, fünf auf den ersten Abstiegsrang.

Am Ende verlor keines der letzten sechs Teams. Steele punktete beim 1:1 in Hamborn, Arminia Klosterhardt und Lowick gewannen, Speldorf punktete gegen Adler Union Frintrop und im direkten Duell trennten sich BG Überruhr und der 1. FC Lintfort 2:2.