In der Landesliga Niederrhein 2 war am zweiten Spieltag speziell auf drei Plätzen richtig Musik drin. Hier fielen zusammen 28 Tore.

In der Landesliga Niederrhein 2 stand der zweite Spieltag auf dem Plan. Und für die Absteiger aus der Oberliga lief es gegensätzlich zum ersten Spieltag. Adler Union Frintrop, am ersten Spieltag noch siegreich, verlor gegen den Mitabsteiger Hamborn 07.

Die Hamborner starteten mit einer Pleite und setzten nun mit dem 3:0 in Frintrop ein Ausrufezeichen. Weiter auf den ersten Sieg wartet der FC Kray, der nach dem 0:1 gegen Budberg auch im Stadtderby bei der SG Essen-Schönebeck nicht gewinnen konnte. 1:1 hieß es am Ende. Semih Köse brachte Kray nach der Pause in Führung. Zwei Minuten später kassierte Kray einen Platzverweis. In Unterzahl musste man dann noch den Ausgleich durch Luiz-Simon Kreisköther hinnehmen.

Viel torreicher ging es auf drei anderen Plätzen zu. Gleich elf Tore sahen die Zuschauer in Überruhr, wo Aufsteiger BG Überruhr beim 4:7 gegen den Zweiten GSV Moers bereits die zweite Niederlage kassierte. Ibrahim Bayraktar konnte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen, trotzdem ging Überruhr mit einem 1:3 in die Kabine.

Nach dem Wechsel konnten Bayraktar und Tristan Richter mit dem 2:4 und dem 3:5 immer noch einmal für ein wenig Hoffnung beim Gastgeber sorgen, doch spätestens das 3:6 durch Joel Preuss war zu viel für den Aufsteiger.

So schien es, als dass Moers nach dem 7:4 die Spitze übernehmen würde, doch da hat man die Rechnung ohne den VfB Speldorf gemacht. Die Mülheimer siegten beim PSV Wesel-Lackhausen mit 6:2 und sind aufgrund des besseren Torverhältnisses der neue Primus der Landesliga.

Mit Blick auf die beiden Plätze musste man sich in Scherpenberg nicht verstecken, wo der heimische SV Scherpenberg sich für die 0:4-Auftaktpleite bei Blau-Weiß Dingden revanchieren konnte. Gegen die SpVgg Steele 03/​09 gab es einen 6:3-Erfolg.

Vergleichsweise mager lesen sich da die beiden Tore des VfB Bottrop beim 2:0-Erfolg beim 1. FC Lintfort oder das 1:0 des SV Budberg gegen den ESC Rellinghausen.

Torreicher wurde es wieder in Klosterhardt, wo die heimische Arminia gegen BW Mintard beim 1:5 die zweite Pleite im zweiten Match hinnehmen musste.