In der Oberliga Niederrhein kam es zu einem Torspektakel, an dem aber nur eine Mannschaft aktiv teilnahm. Die SpVg Schonnebeck nahm den FC Büderich mit 9:0 auseinander.

In der Oberliga Niederrhein wurde am Sonntag klar, dass bei der Partie des FC Büderich gegen die SpVg Schonnebeck zwei Mannschaften mit einem unterschiedlichen Niveau auf dem Platz standen. Conor Tönnies legte in der vierten Minute den Startschuss und Arne Wessels zog viermal nach (14., 27., 35., 38.). Es folgten noch Treffer von Simon Skuppin (45.) sowie ein Dreierpack von Tönnies (45+1., 48., 77.).

„Wir haben die Schwächen der Gegner gefunden und bestraft. Viel besser kann man offensiv in der Oberliga gar nicht spielen. Wir haben sogar noch Chancen liegen lassen, aber den Gegner weiterhin kontrolliert. Besonders glücklich macht mich die Tatsache, dass wir in der zweiten Halbzeit noch weitergemacht haben“, resümierte Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies.

In der Tat, besser kann man in der Oberliga gar nicht spielen, sodass, nicht erst durch den Sieg in Büderich, der Gedanke nahe liegt, dass sich die Essener den Aufstieg in die Regionalliga West mehr als verdient hätten. Doch trotz aller Euphorie mahnt Tönnies zur Vorsicht: „Wir haben noch immer acht Spiele vor uns. Das sind also noch 24 mögliche Punkte und in der nächsten Woche spielen wir gegen den SC St. Tönis. Da müssen wir wieder liefern.“

Beim Blick auf den Spielbericht zeigt sich aber ein lachendes sowie ein weinendes Auge. Acht der neun Tore wurden von Spielern erzielt, die ab Sommer fehlen werden. „Mich freut es unfassbar für Arne Wessels und Conor [Tönnies, Anmerkung der Redaktion]. Sie sind beste Freunde und wir genießen jedes Spiel, das wir mit den beiden noch haben“, sagt der Trainer „Es ist aber schön zu sehen, wie sehr sich beide reinhängen, um sich bestmöglich zu verabschieden.“

FC Büderich: Sperling – Van Den Berg (80. Khan), Kanat (46. Deljkovic), Weggen, Commodore – Gergery (46. Kortgödde), Schwechel, Leppen, Atila (71. Munoz-Bonilla), Lipinski – Kühling (71. Schreuers) Sperling – Van Den Berg (80. Khan), Kanat (46. Deljkovic), Weggen, Commodore – Gergery (46. Kortgödde), Schwechel, Leppen, Atila (71. Munoz-Bonilla), Lipinski – Kühling (71. Schreuers) SpVg Schonnebeck: Lingk – Petritt (78. Kourouma), Winking (62. Baraza), Bloch, Brandner (73. Pinke) – Skuppin, Kern, Geisler (73. Kuhlmann), Golubitskij (78. Tavio Y Huete) – Tönnies, Wessels Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong Tore: 0:1 Tönnies (4.), 0:2 Wessels (14.), 0:3 Wessels (27.), 0:4 Wessels (35.), 0:5 Wessels (38.), 0:6 Skuppin (45.), 0:7 Tönnies (45+1.), 0:8 Tönnies (48.), 0:9 Tönnies (77.)

Wessels zieht es zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund, während es für Tönnies zu der von Fortuna Düsseldorf geht. Die einzige schlechte Nachricht des Tages dürfte sein, dass auch ein 9:0-Sieg am Ende „nur“ drei Punkte bringt, womit der Vorsprung auf den zweiten Platz weiterhin fünf Punkte beträgt.

Besonders ein Blick auf die Tordifferenz, die umso mehr beschönigt wurde, zeigt aber auch, wie dominant die Spielvereinigung sein kann. 91 Tore in 26 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Damit diese Saison aber auch mit einem glücklichen Ende abgeschlossen wird, muss Schonnebeck am kommenden Sonntag (13. April, 15 Uhr) erneut abliefern. Im heimischen Stadion empfangen sie den SC St. Tönis und haben die Möglichkeit, sich weiter an der Tabellenspitze abzusetzen. Sollten die beiden besten Freunde erneut in Torlaune sein, dürften die Zeichen gut stehen, dass es mit Vollgas in Richtung Regionalliga West geht.