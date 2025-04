Rot-Weiss Essen: Nach Verl-Vorfällen - RWE entschuldigt sich bei Schiedsrichterin Michel

Gegen den SC Verl haben sich zahlreiche RWE-Fans daneben benommen und Schiedsrichterin Fabienne Michel sexistisch beleidigt. Nun bezieht der Verein Stellung.

Rot-Weiss Essen verlor das Auswärtsspiel beim SC Verl mit 0:3. Und das völlig verdient, weil RWE richtig schlecht spielte und unglaublich viele Fehler produzierte.

Einen - vielleicht auch entscheidenden Patzer - leistete sich Schiedsrichterin Fabienne Michel, die vor dem 0:1 schlecht stand und so Klaus Gjasula zu einem Umweg zwang. Entscheidende Meter fehlten ihm, um das 0:1 vielleicht noch verhindern zu können.

Was danach - spätestens aber im zweiten Abschnitt - passierte, ist aber nicht zu entschuldigen. Denn die RWE-Kurve fiel mit mehreren sexistischen Entgleisungen gegen die Schiedsrichterin auf.

Im Anschluss an die Partie nahm der DFB Ermittlungen auf und nun - kurz vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock - meldete sich auch RWE.

In Form von Vorstandsmitglied Alexander Rang gab es eine Stellungnahme und eine Entschuldigung. In Richtung von Michel sagte er: "Im Namen des Vorstandes, aller Gremien und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rot-Weiss Essen möchte ich mich bei Schiedsrichterin Fabienne Michel für die beleidigenden und an sie persönlich gerichteten Gesänge einer lautstarken Gruppe von Fans im Gästeblock während der Drittligapartie beim SC Verl am 28. März ausdrücklich entschuldigen. Wir sind ein leidenschaftlicher und hochemotionaler Verein, der stolz auf seine Historie und grundsätzlich auch auf seine Fankultur ist – von der getätigten Wortwahl distanzieren wir uns jedoch in aller Deutlichkeit. Sie entspricht nicht unseren Werten und dem, wofür unser Verein steht."





Rang, der auch betont, dass die "klare Mehrheit" der Essener Anhänger sich nicht mit diesen Inhalten identifiziert, kündigt an, dass RWE mit dem DFB in diesem Fall eng zusammenarbeiten will. "Wir sind bereits dabei, den Vorfall intern aufzuarbeiten. Wir werden den DFB bei den Ermittlungen bestmöglich unterstützen und dem DFB-Kontrollausschuss zeitnah eine Stellungnahme zukommen lassen."

Die Essener werden diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen entschieden entgegenwirken, erklärt Rang, der darauf hinweist, was die Essener alles machen, um diese Dinge, die in der Vereinssatzung stehen, auch zu leben.

Unter anderem gibt es die "Essener Chancen", die sich aktiv für Antidiskriminierung einsetzen. Rang: "Diskriminierung ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und wir sehen die große Verantwortung, die wir hier als Traditionsverein in Essen und im Ruhrgebiet haben. Wir haben im vergangenen Jahr im Lernort an der Hafenstraße beispielsweise erfolgreich 27 Workshops zum Thema Antidiskriminierung mit rund 500 Schülerinnen und Schülern veranstaltet."

Sein Schlusswort: "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, allen Menschen, aber besonders der heranwachsenden Generation, deutlich zu machen, dass für Diskriminierung und Sexismus kein Platz ist – nicht bei RWE, nicht in anderen Fußballstadien und auch sonst nirgendwo in der Gesellschaft.“