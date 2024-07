Der Fußballverband Niederrhein hat den Spielplan für die kommende Saison in der Landesliga Gruppe 2 veröffentlicht. Mit dem ESC Rellinghausen und Blau-Gelb Überruhr gibt es das erste Essen-Duell.

Am Sonntag, 18. August, ist es wieder so weit. Die Landesliga Gruppe 2 startet in die Saison 24/25. Insgesamt sechs Essener Mannschaften nehmen dieses Jahr in der Liga teil. Der ESC Rellinghausen und Blau-Gelb Überruhr müssen sich am ersten Spieltag direkt das erste Stadtduell liefern. Hier gibt es alle Termine der Hinrunde im Überblick:

1. Spieltag

Sonntag, 18. August

ESC Rellinghausen - Blau-Gelb Überruhr

FC Kray - SV Budberg

VfB Speldorf - SG Schönebeck

BW Dingden - SV Scherpenberg

SF Hamborn - SF Lowick

Blau-Weiß Mintard - Adler Union Frintrop

SpVgg Steele - PSV Wesel-Lackhausen

VfB Bottrop - Arminia Klosterhardt

GSV Moers - 1. FC Lintfort

2. Spieltag

Sonntag, 25. August

SG Schönebeck - FC Kray

SV Scherepenberg - SpVgg Steele

PSV Wesel-Lackhausen - VfB Speldorf

SV Budberg - ESC Rellinghausen

Adler Union Frintrop - SF Hamborn

SF Lowick - BW Dingden

1.FC Lintfort - VfB Bottrop

Blau-Gelb Überruhr - GSV Moers

Arminia Klosterhardt - Blau-Weiß Mintard

3. Spieltag

Samstag, 31. August

GSV Moers - SV Budberg

Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort

Sonntag, 1. September

ESC Rellinghausen - SG Schönebeck

FC Kray - PSV Wesel-Lackhausen

VfB Speldorf - SV Scherpenberg

BW Dingden - Adler Union Frintrop

Blau-Weiß Mintard - SF Hamborn

SpVgg Steele - SF Lowick

VfB Bottrop - Blau-Gelb Überruhr

4.Spieltag

Sonntag, 8. September

SG Schönebeck - GSV Moers

SV Scherpenberg - FC Kray

PSV Wesel-Lackhausen - ESC Rellinghausen

SV Budberg - VfB Bottrop

SF Hamborn - BW Dingden

Adler Union Frintrop - SpVgg Steele

SF Lowick - VfB Speldorf

1.FC Lintfort - Blau-Weiß Mintard

Blau-Gelb Überruhr - Arminia Klosterhardt

5. Spieltag

Sonntag, 15. September

ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

FC Kray - SF Lowick

VfB Speldorf - Adler Union Frintrop

Blau-Weiß Mintard - BW Dingden

SpVgg Steele - SF Hamborn

1. FC Lintfort - Blau-Gelb Überruhr

VfB Bottrop - SG Schönebeck

GSV Moers - PSV Wesel-Lackhausen

Arminia Klosterhardt - SV Budberg

6. Spieltag

Sonntag, 22. September

SG Schönebeck - Arminia Klosterhardt

SV Scherpenberg - GSV Moers

PSV Wesel-Lackhausen - VfB Bottrop

SV Budberg - 1. FC Lintfort

BW Dingden - SpVgg Steele

SF Hamborn - VfB Speldorf

Alder Union Frintrop - FC Kray

SF Lowick - ESC Rellinghausen

Blau-Gelb Überruhr - Blau-Weiß Mintard

7. Spieltag

Sonntag, 29. September

ESC Rellinghausen - Adler Union Frintrop

FC Kray - SF Hamborn

VfB Speldorf - BW Dingden

Blau-Weiß Mintard - SpVgg Steele

1. FC Lintfort - SG Schönebeck

VfB Bottrop - SV Scherpenberg

GSV Moers - SF Lowick

Blau-Gelb Überruhr - SV Budberg

Arminia Klosterhardt - PSV Wesel-Lackhausen

8. Spieltag

Donnerstag, 3. Oktober

Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele

Blau-Weiß Mintard - GSV Moers

SV Scherpenberg - SF Lowick

PSV Wesel-Lackhausen - Adler Union Frintrop

SG Schönebeck - SF Hamborn

SV Budberg - BW Dingden

1. FC Lintfort - VfB Speldorf

Arminia Klosterhardt - FC Kray

VfB Bottrop - ESC Rellinghausen

9. Spieltag

Sonntag, 6. Oktober

SG Schönebeck - Blau-Gelb Überruhr

SV Scherpenberg - Arminia Klosterhardt

PSV Wesel-Lackhausen - 1. FC Lintfort

SV Budberg - Blau-Weiß Mintard

BW Dingden - FC Kray

SF Hamborn - ESC Rellinghausen

Adler Union Frintrop - GSV Moers

SF Lowick - VfB Bottrop

SpVgg Steele - VfB Speldorf

10. Spieltag

Sonntag, 13. Oktober

ESC Rellinghausen - BW Dingden

FC Kray - SpVgg Steele

SV Budberg - SG Schönebeck

Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf

1. FC Lintfort - SV Scherüenberg

VfB Bottrop - Adler Union Frintrop

GSV Moers - SF Hamborn

Blau-Gelb Überruhr - ÜSV Wesel-Lackhausen

Arminia Klosterhardt - SF Lowick

11. Spieltag

Sonntag, 20. Oktober

SG Schönebeck - Blau-Weiß Mintard

SV Scherpenberg - Blau-Gelb Überruhr

PSV Wesel-Lackhausen - SV Budberg

VfB Speldorf - FC Kray

BW Dingden - GSV Moers

SF Hamborn - VfB Bottrop

Adler Union Frintrop - Arminia Klosterhardt

SF Lowick - 1. FC Linftfort

SpVgg Steele - ESC Rellinghausen

12. Spieltag

Sonntag, 27. Oktober

SG Schönebeck - PSV Wesel-Lackhausen

ESC Rellinghausen - VfB Speldorf

SV Budberg - SV Scherpenberg

Blau-Weiß Mintard - FC Kray

1. FC Lintfort - Adler Union Frintrop

VfB Bottrop - BW Dingden

GSV Moers - SpVgg Steele

Blau-Gelb Überruhr - SF Lowick

Arminia Klosterhardt - SF Hamborn

13. Spieltag

Sonntag, 3. November

SV Scherpenberg - SG Schönebeck

PSB Wesel-Lackhausen - Blau-Weiß Mintard

FC Kray - ESC Rellinghausen

VfB Speldorf - GSV Moers

BW Dingden - Arminia Klosterhardt

SF Hamborn - 1. FC Lintfort

Adler Union Frintrop - Blau-Gelb Überruhr

SF Lowick - SV Budberg

SpVgg Steele - VfB Bottrop

14. Spieltag

Sonntag, 10. November

SG Schönebeck - SF Lowick

PSV Wesel-Lachhausen - SV Scherpenberg

SV Budberg - Adler Union Frintrop

Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen

1. FC Lintfort - BW Dingden

VfB Bottrop - VfB Speldorf

GSV Moers - FC Kray

Blau-Gelb Überruhr - SF Hamborn

Arminia Klosterhardt - SpVgg Steele

15. Spieltag

Sonntag, 17. November

SV Scherpenberg - Blau-Weiß Mintard

ESC Rellinghausen - GSV Moers

FC Kray - VfB Bottrop

VfB Speldorf - Arminia Klosterhardt

BW Dingden - Blau-Gelb Überruhr

SF Hamborn - SV Budberg

Adler Union Frintrop - SG Schönebeck

SF Lowick - PSV Wesel-Lackhausen

SpVgg Steele - 1. FC Lintfort

16. Spieltag

Sonntag, 1. Dezember

ESC Rellinghausen - Arminia Klosterhardt

FC Kray - 1. FC Lintfort

VfB Speldorf - Blau-Gelb Überruhr

BW Dingden - SG Schönebeck

SF Hamborn - PSV Wesel-Lackhausen

Adler Union Frintrop - SV Scherpenberg

Blau-Weiß Mintard - SF Lowick

SpVgg Steele - SV Budberg

GSV Moers - VfB Bottrop

17. Spieltag

Sonntag, 8. Dezember

SG Schönebeck - SpVgg Steele

SV Scherpenberg - SF Hamborn

PSV Wesel-Lackhausen - BW Dingden

SV Budberg - VfB Speldorf

ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort

SF Lowick - Adler Union Frintrop

VfB Bottrop - Blau-Weiß Mintard

Blau-Gelb Überruhr - FC Kray

Arminia Klosterhardt - GSV Moers