Schalke: Dieser Landesliga-Klub kooperiert mit der Knappenschmiede

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat einen weiteren Kooperationsklub als Partner ins Boot geholt. Diesmal handelt es sich um einen Landesligisten.

Der FC Schalke 04 stellte am Dienstag (27. November 2024) mit der SG Unterrath seinen bereits neunten Kooperationsverein vor. Bereits seit der Saison 2011/2012 setzt das Schalker Nachwuchsleistungszentrum auf Kooperationen mit Vereinen aus der näheren Umgebung.

Diesmal handelt es such um den Landesliga-Klub SG Unterrath, aktuell Tabellen-5. in der Landesliga Gruppe 1 am Niederrhein.

"Die SG Unterrath leistet seit Jahren Jugendarbeit auf höchstem Niveau, alle Jahrgänge spielen in überkreislichen Spielklassen. Damit erfüllt die SG sportlich alle Kriterien, die wir an einen Kooperationspartner stellen", erläutert Marcel Pomplun, Sportlicher Leiter U9 bis U16. Neben diesem Kennzeichen spielt auch die geografische Lage bei der Auswahl der Vereine eine tragende Rolle.

Die Knappenschmiede zielt mit den Kooperationen darauf ab, möglichst flächendeckend arbeiten zu können. Pomplun ergänzt: "Unterrath hat zudem in Bezug auf unsere weiteren acht Partner eine für uns strategisch vorteilhafte Lage. Außerdem waren wir uns über die inhaltliche Umsetzung nach intensiven Gesprächen schnell einig. Wir freuen uns, dass sich Unterrath für eine Zusammenarbeit mit der Knappenschmiede entschieden hat." Pomplun ist überzeugt: "Die Kooperation wird für beide Vereine einen hohen Mehrwert bieten."

Seit nun mehr als einem Jahrzehnt arbeitet die Knappenschmiede mit Kooperationsvereinen zusammen, dazu zählen Rot Weiss Ahlen, FC Iserlohn 46/49, JFV LeistungsZentrum Neheim-Hüsten, SuS Stadtlohn, 1. FC Gievenbeck, das JLZ Emsland, die Sportfreunde Hamborn 07, die SpVg Schonnebeck und ab sofort die SG Unterrath.

Schwerpunkt der Zusammenarbeit sind gemeinsam organisierte Sichtungsveranstaltungen, aber auch ein enger Informationsaustausch, die Organisation von Test- und Freundschaftsspielen sowie gegenseitige Angebote von Hospitationen im Nachwuchsbereich. Darüber hinaus bietet das Schalker Nachwuchsleistungszentrum regelmäßig Trainingseinheiten für Torhüter der Kooperationsvereine in verschiedenen Altersklassen an. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht stets die frühzeitige Identifikation und gezielte Förderung junger Talente aus der Region.