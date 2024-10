In der U17 DFB-Nachwuchsliga wurde auch an diesem Wochenende noch gespielt. Die Revier-Vereine nehmen unterschiedliche Ergebnisse mit in die neue Woche.

Während die Länderspielpause in der Bundesliga für ein spielfreies Wochenende sorgte, ging es in der U17 DFB-Nachwuchsliga trotzdem auf vielen Plätzen wieder um Punkte. Mittendrin auch viele Klubs aus dem Revier. Borussia Dortmund feierte dabei in der Gruppe B einen klaren 5:0 (3:0)-Sieg gegen den Nachwuchs von Preußen Münster. Mathis Albert (5.) hatte die frühe Führung für den BVB erzielt. In der Folge erhöhte Jemain Samuel Kusi per Doppelpack zur komfortablen Pausenführung (32./35.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fadi Zarqelain (59.) auf 4:0. Den fünften Streich zum Endstand legte dann Luca Perri nach (81.). Mit 38 Toren stellt die Borussia nun die beste Offensive der Gruppe. Damit steht der BVB weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Den ersten Platz hat nach wie vor Hannover 96 inne, die durch das 2:1 bei Werder Bremen nun 28 Punkte auf dem Konto haben. Die Dortmunder haben sechs Punkte weniger. In der Gruppe H konnte der VfL Bochum am Freitagabend das Spitzenspiel gegen den FC Schalke 04 klar für sich entscheiden. Bereits zur Halbzeit lagen die Bochumer dank Toren von Desmond Jayden Fischer (7.), Lasse Isbruch (40.) und Elia-Giona Salamone (43.) mit 3:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Elhan Kovacevic (67.) und Kaan Fiart (78.) noch. Der einzige Schalker Treffer ging auf das Konto von Arian Güzel (48.). Durch das 5:1 hat der VfL Bochum weiter die Tabellenführung vor S04 inne. Drei Punkte beträgt der Abstand, wobei die Königsblauen sogar noch ein Spiel mehr ausgetragen haben als die Bochumer. RWO mit Niederlage, RWE dreht Spiel Bei Rot-Weiß Oberhausen geht in der gleichen Gruppe das Warten auf den zweiten Saisonsieg weiter. Bei Fortuna Düsseldorf musste sich der Nachwuchs der Kleeblätter mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Mohammed Sadki (41.) und Elias Arden (45.) sorgten mit einem Doppelschlag vor der Pause für den Endstand. RWO beendete nach einer Roten Karte (78.) das Spiel sogar noch in Unterzahl. Rot-Weiss Essen setzte sich mit 3:2 (2:1) gegen den Wuppertaler SV durch und fuhr so den zweiten Sieg in Folge ein. Die frühe Führung des WSV (8.) glich Alexander Panakov aber schnell aus (10.). Bilal Charkaoui drehte das Spiel zugunsten der Essener noch vor der Pause (40.). Allerdings glich Wuppertal kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit ebenfalls aus (52.). Erst in der 82. Minute besorgte Ioannis Iliadis den Siegtreffer für die Essener.

