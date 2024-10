Die U19 des FC Schalke 04 konnte sich im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren mit 5:3 gegen den 1. FSV Mainz 05 durchsetzen. Trainer Norbert Elgert zeigte sich mit der Leistung sehr zufrieden.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren kam es im Parkstadion in Gelsenkirchen zu einem echten Schützenfest. Die U19 des FC Schalke 04 gewann mit 5:3 gegen den 1. FSV Mainz 05. Ayman Emran Gulasi traf dabei doppelt, während Zaid Amoussou-Tchibara einen Hattrick erzielte.

Vor allem, nachdem die Königsblauen schon nach gerade einmal zwei Minuten mit 0:1 in Rückstand gerieten, konnte sich die 4:1-Führung zur Pause sehen lassen: "Wir geraten natürlich vollkommen ungeplant früh in Rückstand. Dann war die Reaktion der Mannschaft fantastisch. Klar, brauchst du das nötige Quäntchen Glück, dass du so schnell den Ausgleich machst, aber die erste Halbzeit von uns war insgesamt fast brillant", erklärte der zufriedene Schalke-Coach Norbert Elgert nach der Partie.

Nach dem schnellen Ausgleich dominierten die Schalker das Spiel nach Belieben: "Wir haben richtig guten Fußball gespielt, den Ball gut laufen gelassen und schöne Konter gespielt. Wir haben auch sehr ordentlich die Stärken von Mainz verteidigt."

Dann denkt man eigentlich, du hast es. Aber so denke ich nie. Erst wenn abgepfiffen ist, bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewonnen haben Norbert Elgert

Beim Pausenstand von 4:1 schien das Spiel zwar schon beinahe entschieden, doch Elgert wusste, dass auch die zweite Hälfte kein Selbstläufer wird: "Dann gehst du mit 4:1 in die Halbzeit, aber weißt, dass du im Fußball immer noch nicht gewonnen hast, gerade in einem Pokalspiel nicht."

Der Fehler vor dem 2:4 ärgerte den Cheftrainer zwar, allerdings betont er auch, dass niemand für so etwas "den Kopf abgerissen bekommt, vorausgesetzt, er lernt daraus". Die Reaktion seiner Jungs war daraufhin der Treffer zum 5:1.

"Dann denkt man eigentlich, du hast es. Aber so denke ich nie. Erst wenn abgepfiffen ist, bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewonnen haben", fügte er hinzu.

Insgesamt war Elgert allerdings sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge, auch wenn die individuellen Fehler vor dem zweiten und dritten Gegentor noch für ein wenig überflüssige Spannung gesorgt hat.

Elgert lobt Mentalität

Auf die Frage, ob ein solches Spiel für die mentale Stärke seiner Mannschaft spricht, antwortete Elgert: "Heute ja. Mal sehen, wie das in der Zukunft ist, weil der Fußball ist ja immer ein Tagesgeschäft. Ich hoffe nicht, dass wir so oft in Rückstand geraten, aber wenn wir das in der Zukunft so bestätigen, dann wäre es ein Stereotyp, aber das müssen wir abwarten."

Das Pflichtprogramm ist nun für zwei Wochen pausiert, bis die "Knappen" dann zum Erzrivalen nach Dortmund reisen müssen. In der Zwischenzeit sind einige Spieler auf Länderspielreise. Zudem testet die Königsblaue U19 gegen AZ Alkmaar (Sonntag, 13. Oktober, 13 Uhr).