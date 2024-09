Nach der Niederlage im Nachholspiel bei Fortuna Düsseldorf durfte der FC Schalke am 7. Spieltag der U19 DFB-Nachwuchsliga wieder einen Sieg bejubeln.

Die A-Junioren des FC Schalke haben am 7. Spieltag der U19 DFB-Nachwuchsliga ihren fünften Saisonsieg eingefahren. Drei Tage nach der 0:1-Niederlage im Nachholspiel bei Fortuna Düsseldorf schlugen die Königsblauen den TSV Meerbusch mit 6:2 (3:2) und mussten dabei nur kurz zittern.

Das Team von Trainer Norbert Elgert erwischte einen echten Blitzstart: Top-Torjäger Zaid Amoussou-Tchibara brachte S04 in der 6. Spielminute in Front, Malik Tubic erhöhte wenige Augenblicke später auf 2:0 (10.). Amoussou-Tchibara belohnte sich mit seinem zweiten Treffer in der 25. Minute. Er schlenzte den Ball sehenswert mit seinem linken Fuß ins lange Eck zum 3:0.

Doch die Gäste aus Meerbusch ließen sich davon nicht beeindrucken: Nach einem Foul im Sechzehner an Jaden Asamoah, Sohn der Schalke-Legende Gerald, verwandelte Stefan Savicevic den fälligen Strafstoß (30.). Kurz darauf erzielte der TSV sogar den Anschlusstreffer. Daniel Aserov versenkte eine Flanke im Netz (34.). Da wurden Erinnerungen an das Spiel der Schalker Profis gegen Darmstadt wach, als sie nach 3:0-Führung noch mit 3:5 unterlagen.

Aber der Nachwuchs der Knappen machte es besser als die Profimannschaft. Malik Tubic schnürte in der 58. Minute den Doppelpack und stellte auf 4:2. Für die Entscheidung sorgte Mika Wallentowitz in der Schlussphase, als er nach Vorlage von Amoussou-Tchibara das 5:2 erzielte. Ayman Gulasi setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit (90.+2). Schalke behauptet damit den dritten Platz in der Tabelle.

Meerbusch verliert hingegen einen Rang und ist damit das neue Schlusslicht, weil der MSV Duisburg mit einem Punktgewinn beim 1:1 (0:0) gegen Rot-Weiss Essen den TSV überholte. Mohammed Berrahou brachte die Zebras zunächst in Führung (60.), Glenn Byakoua Youbi glich für die Essener wenig später aus (65.).

Zwei weitere Partien stehen in der Gruppe C am Sonntagnachmittag noch auf dem Programm. Tabellenführer Borussia Dortmund reist zum ärgsten Verfolger Fortuna Düsseldorf und möchte die Spitzenposition verteidigen, zudem empfängt Preußen Münster den SV Meppen. Der VfL Bochum trifft in der Gruppe E auf Werder Bremen.