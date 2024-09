Die U19 von Schalke 04 hat am Donnerstagabend in der DFB-Nachwuchsliga verloren. Bei Fortuna Düsseldorf gab es eine knappe Niederlage.

Der Saisonstart in die neue DFB-Nachwuchsliga ist der U19 des FC Schalke 04 gelungen. Das lässt sich nach den ersten sechs Spieltagen festhalten, obwohl die Königsblauen am Donnerstagabend die zweite Niederlage dieser Spielzeit hinnehmen mussten.

Bei Fortuna Düsseldorf unterlagen sie mit 0:1 (0:1). Die Partie sollte eigentlich am ersten Spieltag stattfinden, wurde aber aufgrund des tragischen Todesfalls eines Nachwuchsspielers der Düsseldorfer verschoben.

Da Schalke abgesehen vom Düsseldorf-Spiel und dem Derby gegen Borussia Dortmund seine weiteren Begegnungen gewann, steht die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert auf dem dritten Tabellenplatz in der Gruppe C. Damit liegen die Gelsenkirchener auf Kurs. In der Nachwuchsliga bilden nach Abschluss der ersten Phase jeweils die drei besten Teams der acht Gruppen die Liga A.

Der Vorsprung von Schalke auf den ersten Verfolger Preußen Münster beträgt fünf Punkte. Die Fortuna steht nun vier Zähler vor S04 auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund, der noch ohne Punktverlust ist.

In Düsseldorf fiel das entscheidende Tor bereits in der ersten Halbzeit. Anas Slimani traf in der 27. Minute. Am kommenden Sonntag kann die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert eine Reaktion auf die Niederlage zeigen. Dann steht das Heimspiel gegen den Vorletzten TSV Meerbusch an. Düsseldorf empfängt den Tabellenführer aus Dortmund, ehe es Ende September bereits zum Rückspiel zwischen Schalke und der Fortuna kommt.

Fortuna Düsseldorf — Schalke 04 1:0

Düsseldorf: Havenko - Nikolaou, Mentzel, Vu, Yang, Caliskan, Mossi-Sezene (83. Igwesi), Slimani (90. Egouli), Krause, Len, Pesa (87. El-Chaar)

Schalke: Siebeking (46. Bodon) - Numbisie (86. Hidraoui Akachar), Karaca, Khadr, Bettoni Katunda, Pfeiffer (47. Gashi), Amaussau-Tchibara, Vozar (82. Sayman), Wallentowitz (46. Turay), Ndiaye (64. Zgorecki), Diawara (47. Tubic)

Tore: Slimani (27.)

Schiedsrichter: Jens Grage