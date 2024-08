Die U19 des S04 hat gegen den BVB mit 1:3 (1:1) verloren. Einen Aufreger gab es bereits vor dem Anpfiff.

Das U19-Derby gegen Borussia Dortmund hat der FC Schalke 04 mit 1:3 (1:1) verloren. Das war zumindest für die Schalke-Fans unter den Zuschauern schon schlimm genug. Allerdings hatte das Spiel für die Besucher vor dem Anpfiff eine weitere unappetitliche Überraschung parat.

Denn die 500 Besucher des ersten Heimspiels des S04 in der Geschichte der U19 DFB-Nachwuchsliga saßen quasi im Müll. Und zwar in dem vom Vortag. Dort fand um 18.30 Uhr das Regionalliga-Heimspiel der Königsblauen gegen den SV Rödinghausen statt. Das 2:2 sahen 320 Besucher. Und die hinterließen natürlich einiges an Dreck im Schalker Stadion.

Und der war zu Spielbeginn des U19-Klassikers noch da. Auf den Stufen lagen leere Pommesschalen, Plastikbecher flogen umher. Die Papierkörbe waren nicht gereinigt - und wohl auch die Toiletten. Natürlich kein schöner Anblick für die Zuschauer, die immerhin bis zu fünf Euro Eintritt für das Jugendspiel bezahlt haben.

Jetzt produzieren 320 Besucher nicht Unmengen an Müll, aber ein schöner Anblick für Gäste ist das sicher auch nicht. Nach RS-Informationen kam es erneut zu einem Abstimmungsproblem mit der Reinigungsfirma. Diese hat den Auftrag wohl nicht ausgeführt.

Besonders pikant: Bereits in der Vorwoche gab es eine ähnliche Situation im Parkstadion. Die neue aufgestellten, überdachten und für 150 Zuschauer Platz bietenden Sitzplatzcontainer waren vor dem ersten Heimspiel der U23 gegen den KFC Uerdingen nicht grundgereinigt worden. Ein Volunteer legte mit Putzeimer und Papierrolle bewaffnet eine Viertelstunde nach Spielbeginn auf der nur mit wenigen Zuschauern besetzten Tribüne selbst Hand an und reinigte die Sitzbänke notdürftig. Auch hier soll der Dienstleister gepennt haben. Eine gelungene Außendarstellung ist das sicherlich nicht.