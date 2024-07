Auf die U19-Teams von Borussia Dortmund, Schalke 04, Rot-Weiss Essen und des MSV Duisburg wartet ein neuer Modus. Die Spieltermine im Überblick.

Nach der DFB-Reform startet die neue U19-Nachwuchsliga Anfang August in die erste Saison. Anders als der VfL Bochum treten die Revierklubs Borussia Dortmund, Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg im ersten Saisonteil gegeneinander an.

Sie wurden vom DFB in die Gruppe C einsortiert. Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster, der SV Meppen und TSV Meerbusch ergänzen das Teilnehmerfeld. Auf RWE wartet zum Start gleich die wohl größte Herausforderung: Die Essener gastieren beim westdeutschen Serienmeister BVB. Das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund steigt bereits am zweiten Spieltag.

Insgesamt gehen 64 Mannschaften in acht Achtergruppen an den Start. Bei der Gruppeneinteilung wollte der DFB auf "möglichst geringe Fahrtstrecken" achten. Zugleich wurde die Fünfjahreswertung der Junioren-Bundesligen berücksichtigt, um "sportlich ausgeglichene Gruppen" zu schaffen.

Nach der Hin- und Rückserie mit 14 Spieltagen bilden die drei Bestplatzierten aller Gruppen die Liga A. Die 40 weiteren Teams spielen in der Liga B. Die Meister der zweithöchsten U19-Spielklasse ergänzen das Teilnehmerfeld der Liga B.

Für den BVB und Schalke steht zwischen dem 31. August und 1. September auch noch die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren an. S04 gastiert bei Carl Zeiss Jena, Dortmund trifft zuhause auf Bayer Leverkusen.

Die Hinrunden-Spieltage der Gruppe C im Überblick

1. Spieltag

Sonntag, 4. August, 11 Uhr

Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04

SV Meppen - MSV Duisburg

TSV Meerbusch - Preußen Münster

2. Spieltag

Samstag, 10. August, 11 Uhr

Schalke 04 - Borussia Dortmund

MSV Duisburg - TSV Meerbusch

Rot-Weiss Essen - SV Meppen

Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf

3. Spieltag

Mittwoch, 14. August, 18.30 Uhr

Borussia Dortmund - MSV Duisburg

Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen

Preußen Münster - Schalke 04

SV Meppen - TSV Meerbusch

4. Spieltag

Sonntag, 18. August, 11 Uhr

Schalke 04 - SV Meppen

MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf

Rot-Weiss Essen - Preußen Münster

TSV Meerbusch - Borussia Dortmund

5. Spieltag

Sonntag, 25. August, 11 Uhr

Fortuna Düsseldorf - TSV Meerbusch

Rot-Weiss Essen - Schalke 04

Preußen Münster - MSV Duisburg

SV Meppen - Borussia Dortmund

6. Spieltag

Borussia Dortmund - Preußen Münster

MSV Duisburg - Schalke 04

SV Meppen - Fortuna Düsseldorf

TSV Meerbusch - Rot-Weiss Essen

7. Spieltag

Schalke 04 - TSV Meerbusch

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg

Preußen Münster - SV Meppen