Der VfL Bochum startet bald in die neue U19-Nachwuchsliga und wurde nicht mit den weiteren Revierklubs einsortiert. Die Termine im Überblick.

Nach der DFB-Reform im Juniorenbereich muss sich der VfL Bochum mit dem Saisonstart Anfang August nicht nur auf ein neues Ligasystem, sondern auch auf neue Gegner einstellen. Die VfL-Talente treffen nicht mehr wie bisher in der U19-Bundesliga West ausschließlich auf NRW-Vereine, sondern haben teilweise weite Auswärtsfahrten vor sich.

Im ersten Schritt hat der DFB die 64 teilnehmenden Teams in acht Achtergruppen eingeteilt. Während die Revier-Nachbarn BVB, Schalke, MSV oder RWE in derselben Gruppe antreten, gibt es für die Bochumer keine Derbys. Sie treffen in der Gruppe E auf Arminia Bielefeld, SC Paderborn, Eintracht Braunschweig, Rot-Weiß Erfurt, Hannover 96, Werder Bremen und den VfL Osnabrück. Mit einem Heimspiel gegen Hannover beginnt die Spielzeit am 4. August (11 Uhr, RS-Liveticker).

Hintergrund: Der DFB hatte zwar betont, bei der Einteilung auf "möglichst geringe Fahrtstrecken" zu achten. Zugleich wurde aber auch die Fünfjahreswertung der Junioren-Bundesligen berücksichtigt, um "sportlich ausgeglichene Gruppen" zu schaffen.

Und so warten auf Trainer David Siebers und sein Team vor allem einige Reisen in den Norden. Das Ziel: nach Abschluss der 14 Spieltage einen der ersten drei Tabellenplätze zu belegen. Dieser qualifiziert zur Teilnahme an der Liga A - hier treffen die drei besten Teams der acht Gruppen in der zweiten Saisonhälfte aufeinander. Für die übrigen 40 Teams geht es in der Liga B weiter. Dort treffen sie zudem auf die Aufsteiger der zweithöchsten U19-Spielklassen.

Die Hinrunde der U19 des VfL Bochum im Überblick

Sonntag, 4. August, 11 Uhr: VfL Bochum - Hannover 96

Samstag, 10. August, 11 Uhr: VfL Osnabrück - VfL Bochum

Mittwoch, 14. August, 18.30 Uhr: VfL Bochum - Eintracht Braunschweig

Sonntag, 18. August, 11 Uhr: Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Sonntag, 25. August, 11 Uhr: VfL Bochum - Rot-Weiß Erfurt

Sonntag, 15. September, 11 Uhr: SC Paderborn - VfL Bochum

Sonntag, 22. September, 11 Uhr: VfL Bochum - Werder Bremen