Schalke: Das sagt Knappenschmiede-Chef Schober zur DFB-Reform ab dem Sommer

Das Jahr 2024 wirft seine Schatten voraus. Ab dem Sommer greift die DFB-Reform im Nachwuchsfußball. Das Mathias Schober, Nachwuchschef bei Schalke 04, dazu.

Ab der kommenden Saison sind die Junioren-Bundesligen Geschichte. Sie werden mit Beginn der Serie 2024/2025 durch die DFB-Nachwuchsligen für U17- und U19-Junioren ersetzt.

Von Norbert Elgert, Coach der U19 des FC Schalke 04, ist bekannt, dass er kein großer Freund der Reform ist. Der Kult-Trainer hätte es lieber bei der jetzigen Regelung belassen. Nun hat sich auch Knappenschmiede-Chef Mathias Schober dazu geäußert. "Wir waren insgesamt zufrieden mit der bisherigen Struktur. Gerade hier in den West-Staffeln hatten wir bislang kurze Wege zu unseren Gegnern", sagte Schober in einem Interview mit Vereinsmedien.

Das wird sich ändern. Künftig wird es zwei Saisonphasen geben. Nach einer regionalen Vorrunde trennt sich der Spreu vom Weizen. Dann gibt es in der zweiten Saisonhälfte eine Liga A und eine Liga B.

In der Liga A werden 24 Mannschaften in Gruppen mit Hin- und Rückspiel aufgeteilt. Die besten vier Teams je Gruppe spielen am Ende im K.o.-System den Deutschen Meister aus.

Aus Sicht von S04 hätte es der Reform, mit der die Leistungsspitze verdichtet werden soll, also nicht bedurft. "Trotzdem sind wir sehr gespannt auf die neue Reform, werden die Neuerungen annehmen und versuchen an unsere letztjährigen Erfolge in der A- und B-Junioren-Bundesliga anknüpfen", erklärte Schober.

Alle Vereine, die in der laufenden Saison der U19- und U17-Junioren-Bundesliga den sportlichen Klassenerhalt schaffen, qualifizieren sich für den neuen Wettbewerb. Dazu kommen die Aufsteiger ohne Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) aus den Unterbau-Ligen.

Auch neu: Mannschaften mit NLZ können künftig nicht mehr absteigen und nehmen automatisch auch im Folgejahr wieder an der DFB-Nachwuchsliga teil. Dazu stoßen ab der Saison 2025/26 in der zweiten Saisonhälfte die jeweils elf besten Mannschaften aus den Unterbau-Ligen nach der ersten Saisonhälfte.

Vereine ohne NLZ, die sich im Laufe einer Saison für die Liga A qualifiziert haben oder am Ende der Saison auf den ersten vier Plätzen in der Liga B stehen, haben ihren Startplatz für das Folgejahr ebenfalls automatisch gelöst.

Der FC Schalke 04 steht mit der U17 nach der Hinserie aktuell auf dem ersten Platz und mit der U19 auf dem dritten Platz. Damit würden beide Teams in der zweiten Saisonhälfte im kommenden Jahr in der Liga A antreten.