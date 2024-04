Endlich mal wieder ein Sieg für den VfL Bochum! So groß war die Erleichterung bei den Spielern um Torschütze Felix Passlack.

Der VfL Bochum hat sich mit einem 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim ein wenig Fust von der Seele geschossen und kann im Abstiegskampf zumindest kurz durchatmen. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung musste der VfL am Ende aber noch um den Dreier bangen.

Doch anders als in den Spielen zuvor konnten die Bochumer die Führung halten. "Man kann sich vorstellen, wie groß die Erleichterung ist. Nach so langer Zeit den Sieg über die Zeit zu bringen tut unendlich gut", gab Kapitän Anthony Losilla nach Abpfiff zu. "Wir haben zum Schluss wieder etwas gezittert, aber es war eine großartige Leistung von der ganzen Mannschaft."

Der Sieg sei das Ergebnis von Gesprächen in der Mannschaft unter der Woche gewesen, wie der Kapitän verriet: "Wir haben uns ein paar Sachen gesagt, das hat sich gelohnt. Heute haben wir eine richtige Mannschaft auf dem Platz gesehen, das muss auch in den letzten drei Spielen so sein." Auch der VfL-Anhang trug seinen Teil dazu bei: "Die Stimmung war überragend. Heute war es nochmal besonders laut, das hat uns vor allem am Ende, als es eng wurde, die letzte Power gebracht."

Auch bei seinen Mannschaftskameraden sorgte der Sieg für Erleichterung. "Es war ein schwieriges Spiel, aber endlich mit einem guten Ende für uns. Klar ist es nicht optimal, dass wir noch zwei Tore kassieren, aber am Ende ist wichtig, dass wir diese drei Punkte mitgenommen haben", berichtete ein erleichterter Bernardo. "Das ist sehr gut für unser Selbstbewusstsein. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für den Kopf, und wir haben uns das verdient."

Alles, was uns interessiert, ist, dass wir in der Bundesliga bleiben. Wir haben gezeigt, was wir als Mannschaft erreichen können. Bernardo

Der Verteidiger wusste um die Bedeutung des Dreiers. "Das wichtigste ist, dass wir mit diesem 'Trauma' fertig sind. Wir haben es geschafft, die Führung zu halten, jetzt können wir hinter dieses Thema hoffentlich einen Punkt setzen. Wir haben viele gute Sachen, die wir aus diesem Spiel mitnehmen können", gab sich der Brasilianer positiv.

Für den 28-Jährigen waren ebenfalls die Gespräche unter der Woche ein wichtiger Faktor für den Erfolg: "Es war eine sehr wichtige Woche für uns als Mannschaft, wir haben viel geredet, zusammengesessen und geschaut, 'was können wir besser machen?' Alles, was uns interessiert, ist, dass wir in der Bundesliga bleiben. Wir haben gezeigt, was wir als Mannschaft erreichen können."

Auch Felix Passlack, der das 2:0 kurz vor der Pause erzielt hatte, war froh über den befreienden Heimsieg: "Wir haben unter der Woche ganz klar gesagt, dass wir unseren Fußball auf den Platz bringen wollen. Das haben wir gezeigt, jeder einzelne. Dass es hier dann jede Mannschaft schwer hat, im Ruhrstadion, ist völlig klar, heute haben wir es endlich mal durchgezogen. Alle haben den unbedingten Willen gezeigt, Abschlüsse zu suchen", erklärte der Torschütze.

Noch drei Spiele bleiben den Bochumern in dieser Spielzeit - mit den Spielen bei Union Berlin (Sonntag, 5. Mai) und Werder Bremen (Samstag, 18. Mai) muss der auswärtsschwache VfL noch zweimal in der Fremde ran. Außerdem ist Meister Bayer Leverkusen am 33. Spieltag (Sonntag, 12. Mai) an der Castroper Straße zu Gast. mit gp