Der 1. FC Bocholt hat es geschafft: Einen Spieltag vor dem Saisonende sprang das Überraschungsteam der Saison 2023/2024 auf Platz zwei.

"Natürlich ist es schöner am Ende Zweiter als Dritter zu werden. Wir peilen ganz klar die Vize-Meisterschaft an und wollen Wuppertal schlagen", das war die Parole von Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt vor dem direkten Duell um die Vize-Meisterschaft gegen den Wuppertaler SV.

Und: Der Plan sollte aufgehen. Nachdem Jan Holldack (86.) kurz vor Schluss den Bocholter Siegtreffer besorgte, schallte es in der Schlussphase aus rund 2500 Kehlen "Vizemeister, Vizemeister, hey".

Dabei waren die ersten 45 Minuten am Hünting alles andere als ansehnlich: Sommerfußball ist das Stichwort. Das Geschehen erinnerte eher an ein Testspiel als eine Partie um Punkte.

Das Spannendste spielte sich noch vor dem Spiel ab. Neben Marc Beckert, der bereits bekannt gab, am Saisonende seine Schuhe im professionellen Bereich an den Nagel zu hängen, verabschiedete der 1. FC Bocholt folgende Spieler: Gian-Luca Reck, Florian Mayer, Noah Salau, Mergim Fejzullahu, Lukas Frenkert, Gino Windmüller, Vasco Walz und Orhan Ademi (alle Ziel unbekannt).

Die Statistik zum Spiel 1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Fakhro (88. Lunga), Holldack, König (68. Hirschberger), Barak, Beckert, Wellers (78. Akritidis), Shubin, Lorch, Janssen Wuppertaler SV: Wozniak - Schmeling, Saric (46. Schmidt), Demming (72. Korzuschek), Hagemann (72. Itter), Hanke, Beckhoff (62. Marceta), Peitz, Ercan, Schweers (37. Altuntas), Benschop Schiedsrichter: Alexander Schuh Tor: 1:0 Holldack (86.) Gelbe Karten: Wellers, Akritidis - Schweers, Itter, Ercan Zuschauer: 2359

In Durchgang zwei war dann aber viel mehr los: Nach rund einer Stunde Spielzeit dann die erste dicke Chance des Spiels, die den Bocholtern gehörte. Nach einem feinen Zuspiel von Jan Holldack stand Jan Wellers (58.) direkt vor dem WSV-Keeper, aber Krystian Wozniak blieb der Sieger.

Die zweite Halbzeit gehörte auf jeden Fall den Gastgebern - sie drückten. In der 73. Minute stand plötzlich Marvin Lorch vor Wozniak, doch wieder war der Pole zur Stelle!

In der 81. Minute hatte dann der gute WSV-Keeper fast mit einem Fauxpas für die Bocholter Führung gesorgt. Malek Fakhro stellte sich beim Abschlag in den Weg, der Ball prallte gegen den FCB-Angreifer, trudelte aber am Wuppertaler Tor vorbei.

Der WSV hatte in der 85. Minute durch Aday Ercan die erste klare Möglichkeit. Doch Ercan köpfte den Ball knapp am Tor vorbei. Und dann die 86. Minute: Freistoß Bocholt, Holldack tritt an - und trifft! 1:0 für die Gastgeber.

Es blieb beim verdienten 1:0-Sieg des 1. FC Bocholt über den Wuppertaler. Somit geht die Mannschaft von Dietmar Hirsch mit einem Punkt Vorsprung auf den WSV als Tabellenzweiter in das Saisonfinale am nächsten Samstag (18. Mai 2024).