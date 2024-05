U19-Bundesliga: Gladbach zieht nach Kantersieg in Endrunde ein, BVB verliert

Borussia Mönchengladbach verteidigte am letzten Spieltag den zweiten Platz und sicherte sich damit das zweite Endrunden-Ticket. Staffelsieger BVB verlor zum Abschluss.

Dass Borussia Dortmund als Staffelsieger der A-Junioren Bundesliga West in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzieht, stand bereits frühzeitig fest. Am letzten Spieltag der regulären Saison wurde noch ermittelt, wer als Tabellenzweiter ebenfalls die Finalrunde erreicht.

Die bessere Ausgangsposition vor dem Saisonfinale hatte Borussia Mönchengladbach, die auf Rang zwei direkt vor Bayer Leverkusen platziert waren. Die beiden Mannschaften trennten zwei Punkte, außerdem war das Torverhältnis der Fohlen wesentlich besser. Die Werkself brauchte also einen Sieg und musste unbedingt auf eine Niederlage der Gladbacher hoffen.

Doch diesen Gefallen machte die Elf vom Niederrhein den Leverkusenern nicht. Mit 6:0 (2:0) besiegte das Team von Trainer Oliver Kirch den Wuppertaler SV und zog mit Bravour in das Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft ein. Der Gegner wird die TSG Hoffenheim sein. Wuppertal musste ab der 35. Minute in Unterzahl spielen, weil Shane Jaworek die Rote Karte sah. Nach diesem Platzverweis hatten die Fohlen leichtes Spiel und feierten am Ende ein Schützenfest. Die Resthoffnung von Bayer Leverkusen auf den Endrundeneinzug war also dahin. Da spielte es auch keine Rolle mehr, dass die Werkself eine 1:2-Heimniederlage gegen Viktoria Köln einstecken musste. Die Kölner beenden die Saison damit auf einem starken sechsten Platz.

BVB mit zweiter Pleite, MSV gewinnt klar

Der Westdeutsche Meister Borussia Dortmund hat die Generalprobe für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpatzt. Beim 1:2 gegen den SC Paderborn kassierte der BVB die zweite Saisonniederlage. Der MSV Duisburg hatte hingegen Grund zum Jubeln. Mit 4:1 schlugen die Zebras den 1. FC Köln.

Auch für einen weiteren Revierklub gab es zum Saisonabschluss einen Dreier. Der VfL Bochum siegte beim Schlusslicht SC Verl mit 3:1. Zudem fuhr Alemannia Aachen einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Arminia Bielefeld ein.

Komplettiert wird der finale Spieltag am Sonntag. Der FC Schalke 04 empfängt Fortuna Düsseldorf und möchte die Saison nach der verpassten Endrunde zumindest standesgemäß beenden (12. Mai, 11 Uhr).