Rot-Weiss Essen atmet durch. Nach einer gefühlten Nicht-Leistung bei Alemannia Aachen folgte eine schnelle Wiederauferstehung der RWE-Profis: Hannover 96 II wurde mit 5:1 besiegt.

Es ist Montag, 27. Januar 2025, und wieder Zeit für eine neue Folge: "Vonne Hafenstraße – Inside RWE". Moderatorin Kira Alex hat mit unseren RWE-Experten Martin Herms und Krystian Wozniak gesprochen.

Beide stellen klar: "Das 5:1 gegen Hannover war kein Befreiungsschlag. Es war nur der erste Schritt in die richtige Richtung. Von einem Befreiungsschlag kannst du sprechen, wenn RWE in Bielefeld gewinnt."

Wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (2. Februar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf der Bielefelder Alm so zu Werke geht, wie beim 5:1 über die H96-Reserve, dann könnte eine Überraschung drin sein.

"Die Standards von RWE sind stark. Das ist auch eine Uwe-Koschinat-Taktik. Tom Moustier schleudert die Dinger so weit in den Strafraum, wie einst Sebastian Zinke, auch ein Ex-Essener, unter Koschinat bei Fortuna Köln. Das könnte nun eine RWE-Waffe werden", sagt Wozniak.





Herms ergänzt: "Mit Spielern wie Tobias Kraulich, Michael Schultz oder Klaus Gjasula, hat RWE auch ordentlich Größe. Sie können die Moustier-Einwürfe verlängern und dann wird es für den Gegner nicht einfach. So auch bei Freistößen und Ecken. RWE hat durch einen Einwurf, Freistoß und eine Ecke gegen Hannover getroffen. Das ist kein Zufall. Das will Uwe Koschinat sehen."

Yassine Bouchama von Preußen Münster würde passen. Er ist ein echter Krieger, der auch am Ball alles kann und den Gegenspieler auch auf einem Bierdeckel ausfummelt. Er ist ein Essener Junge aus der City und würde sich für RWE die Lunge aus dem Leibe laufen Krystian Wozniak

Worauf Koschinat jetzt auch setzt: Erfahrung. Klaus Gjasula (35) spielte, obwohl er nicht topfit war. Auf der Bank saßen junge Leute wie Gianluca Swajkowski, Nils Kaiser, Kelsey Meisel oder Mustafa Kourouma. Jimmy Kaparos, topfit, fehlte wie auch Joseph Boyamba im Spieltagskader. Koschinat geht keine Experimente ein, er setzt auf die Jungs, denen er vollends vertraut.

Und: Der 53-jährige Fußballlehrer würde gerne noch ein oder vielleicht auch zwei externe Spieler in seinem Kader begrüßen. Herms: "Mit Patrick Hobsch ist RWE wohl durch. Er ist ein Stürmer-Typ wie Sascha Wolf. Nicht sonderlich groß, aber wuchtig und im Strafraum gefährlich. Jetzt gilt es, sich mit dem TSV 1860 München über eine Ablösesumme zu einigen." Aktuell scheinen die Bayern kein Verhandlungsinteresse zu besitzen.

Wozniak bringt einen weiteren Offensivakteur ins Spiel: "Yassine Bouchama von Preußen Münster würde passen. Er ist ein echter Krieger, der auch am Ball alles kann und den Gegenspieler auch auf einem Bierdeckel ausfummelt. Er ist ein Essener Junge aus der City und würde sich für RWE die Lunge aus dem Leibe laufen." Die letzte Winter-Transferwoche 2025 ist angebrochen - es bleibt spannend.

